دبي تكشف تفاصيل إحباط أكبر عملية لتهريب الكبتاغون عالمياً

في مقطع فيديو وثائقي نشرته، اليوم الاثنين، كشفت شرطة دبي عن تفاصيل عملية "ستورم" للإطاحة بمخططات عصابة دولية، أسفرت عن ضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاغون على مستوى العالم بقيمة تتجاوز 3 مليارات درهم.

وقال الفيلم الوثائقي الذي نشرته شرطة دبي على حسابها الرسمي عبر منصة "X"، تويتر سابقا: "على متن سفينة شحن عملاقة، آلاف من الحاويات قادمة من إحدى الدول الآسيوية، على وشك أن تحط رحالها في الدولة، من بينها حاويات مشبوهة".

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وفي المقطع، قال ضابط فني بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات: "سابقنا عقارب الزمن لتحديد هذه الحاويات"، بينما أكد ضابط ميداني بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن "أصعب تحد كان الحفاظ على سرية خطواتنا".

Documentary | Operation Storm... Uncovering the Details of Dismantling an International Criminal Network and Cracking Down on one of the World's Largest Captagon Drug Busts Worth Over 3 Billion Dirhams.https://t.co/QbUrUVlwLj#Operation_Storm pic.twitter.com/XXC2Mttf5l — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) September 25, 2023

ومن جانبه، قال اللواء عيد محمد ثاني مدير إدارة مكافحة المخدرات في المقطع: "شبكة دولية إجرامية محترفة وحجم المضبوطات فاق التصور".

ومضى المقطع ليقول: "عصابة اتجار بالمخدرات، بأسلوبها الحرفي والهندسي تصنع قطع أثاث لتخفي بداخلها السموم، أقراص من الكبتاغون، أكبر كميات على مستوى العالم سحقتها شرطة دبي في عملية "ستورم".