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حبوب الكبتاغون (أرشيفية- فرانس برس)
حبوب الكبتاغون (أرشيفية- فرانس برس)

دبي تكشف تفاصيل إحباط أكبر عملية لتهريب الكبتاغون عالمياً

العربية.نت
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في مقطع فيديو وثائقي نشرته، اليوم الاثنين، كشفت شرطة دبي عن تفاصيل عملية "ستورم" للإطاحة بمخططات عصابة دولية، أسفرت عن ضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاغون على مستوى العالم بقيمة تتجاوز 3 مليارات درهم.

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وقال الفيلم الوثائقي الذي نشرته شرطة دبي على حسابها الرسمي عبر منصة "X"، تويتر سابقا: "على متن سفينة شحن عملاقة، آلاف من الحاويات قادمة من إحدى الدول الآسيوية، على وشك أن تحط رحالها في الدولة، من بينها حاويات مشبوهة".

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وفي المقطع، قال ضابط فني بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات: "سابقنا عقارب الزمن لتحديد هذه الحاويات"، بينما أكد ضابط ميداني بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن "أصعب تحد كان الحفاظ على سرية خطواتنا".

ومن جانبه، قال اللواء عيد محمد ثاني مدير إدارة مكافحة المخدرات في المقطع: "شبكة دولية إجرامية محترفة وحجم المضبوطات فاق التصور".

ومضى المقطع ليقول: "عصابة اتجار بالمخدرات، بأسلوبها الحرفي والهندسي تصنع قطع أثاث لتخفي بداخلها السموم، أقراص من الكبتاغون، أكبر كميات على مستوى العالم سحقتها شرطة دبي في عملية "ستورم".

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