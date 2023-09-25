دبي تكشف تفاصيل إحباط أكبر عملية لتهريب الكبتاغون عالمياً

في مقطع فيديو وثائقي نشرته، اليوم الاثنين، كشفت شرطة دبي عن تفاصيل عملية "ستورم" للإطاحة بمخططات عصابة دولية، أسفرت عن ضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاغون على مستوى العالم بقيمة تتجاوز 3 مليارات درهم.
وقال الفيلم الوثائقي الذي نشرته شرطة دبي على حسابها الرسمي عبر منصة "X"، تويتر سابقا: "على متن سفينة شحن عملاقة، آلاف من الحاويات قادمة من إحدى الدول الآسيوية، على وشك أن تحط رحالها في الدولة، من بينها حاويات مشبوهة".
وفي المقطع، قال ضابط فني بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات: "سابقنا عقارب الزمن لتحديد هذه الحاويات"، بينما أكد ضابط ميداني بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن "أصعب تحد كان الحفاظ على سرية خطواتنا".
Documentary | Operation Storm... Uncovering the Details of Dismantling an International Criminal Network and Cracking Down on one of the World's Largest Captagon Drug Busts Worth Over 3 Billion Dirhams.https://t.co/QbUrUVlwLj#Operation_Storm pic.twitter.com/XXC2Mttf5l— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) September 25, 2023
ومن جانبه، قال اللواء عيد محمد ثاني مدير إدارة مكافحة المخدرات في المقطع: "شبكة دولية إجرامية محترفة وحجم المضبوطات فاق التصور".
ومضى المقطع ليقول: "عصابة اتجار بالمخدرات، بأسلوبها الحرفي والهندسي تصنع قطع أثاث لتخفي بداخلها السموم، أقراص من الكبتاغون، أكبر كميات على مستوى العالم سحقتها شرطة دبي في عملية "ستورم".
-
الشرق أم الغرب؟.. كعكة إعمار درنة تسيل اللعاب في ليبيابينما تواصل فرق الإنقاذ أعمالها في انتشال جثث ضحايا درنة، طفا على السطح صراع بين المعسكر السياسي في الغرب والشرق الليبي على كعكة إعادة إعمار المدينة، ... المغرب العربي
-
خطأ نقترفه جميعاً.. احذر أعواد القطن لتنظيف الأذنتعد الأذن من أجزاء الجسم الحساسة. فصحة الأذن الجيدة تمنع فقدان السمع وتقلل من خطر الإصابة بالعدوى التي يمكن أن تؤثر على السمع والراحة.لذا من الضروري ... صحة
-
إثيوبيا تلوم مصر.. منعت إحراز تقدم بمفاوضات سد النهضةبعدما انتهى، مساء أمس، الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في أديس أبابا دون تقدم يذكر، وجهت إثيوبيا انتقادات إلى مصر.وأكدت الخارجية ... مصر