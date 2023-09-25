رفضته ناسا 11 مرة.. قصة مزارع تحول لرائد فضاء في عمر 41

بعد أن رفضته وكالة ناسا الدولية 11 مرة، قبل أن يصبح رائد فضاء في عمر 41، تحولت قصة حياة الأميركي المكسيكي الأصل خوسيه هيرنانديز إلى فيلم سينمائي ملهم يروي تفاصيل قصة أول مزارع مهاجر إلى الفضاء.

ويتناول فيلم "A Million Miles Away" الذي بدأ عرضه في 15 سبتمبر الجاري حياة هيرنانديز، من حقول كاليفورنيا إلى محطة الفضاء الدولية.

مادة اعلانية

ودخل اسم المهندس الأميركي التاريخ، بعدما صعد على متن المكوك الفضائي "ديسكفري" عام 2009، في أول مهمة تحمل رائدي فضاء من أصل لاتيني، بحسب شبكة "CNN" الأميركية.

T-minus 1 day for the movie, based on my life, #AMillionMilesAway to be released on @PrimeVideo to coincide with #HispanicHeritageMonth! Hope you see & review it! We have been promoting it the past 2 weeks with early screenings & personal appearances! @despiertamerica @AlPunto pic.twitter.com/N0wSJr7Nd9 — Jose Hernandez (@Astro_Jose) September 14, 2023

الغوض في المجهول

كما نقل الفيلم عن قول هيرنانديز، في المؤتمر الصحفي خلال استعداده للذهاب في المهمة: "من أفضل من عامل مزرعة مهاجر يمكنه مغادرة الكوكب والغوص في المجهول؟".

وتصدرت قصة رائد الفضاء الذي ولد في كاليفورنيا لأسرة مهاجرة من المكسيك، عناوين الأخبار عام 2004، حينما اختارته "ناسا" كرائد فضاء.

وترعرع هيرنانديز وسط أسرة مهاجرة من المزارعين، تتحرك وفق موسم الحصاد بين كاليفورنيا والمكسيك، وينحدر والداه من ولاية ميتشواكان غربي المكسيك.

وفي تصريحات سابقة لشبكة "CNN" عام 2016، قال هيرنانديز: "الآخرون كانوا يتطلعون إلى إجازة الصيف، لكن أنا كنت أكرهها، فإجازة الصيف بالنسبة لي تعني العمل لسبعة أيام أسبوعيا في المزارع".

فيما وصف والده، سلفادور هيرنانديز، في تصريحات سابقة أنه كان يجتمع مع أطفاله بعد يوم العمل الشاق في المزارع، ويقول لهم: "لو لم تجتهدوا في الدراسة ستعملون طوال حياتكم في المزارع.. سيكون هذا هو مستقبلكم".

حلم الفضاء

بدأ حلم السفر إلى الفضاء يراود هيرنانديز بعد مشاهدته لهبوط مركبة "أبولو 17" على سطح القمر عام 1972، على شاشة تلفاز بالأبيض والأسود، بينما يقوم هو بحمل الهوائي الخاص بالجهاز لضبط الصورة، حتى تتمكن الأسرة من متابعة الحدث.

وحينما تحدث مع والده عن حلمه، قدّم له الأب وصفه سحرية، قائلا: "حدد هدفك، ثم موقعك منه، وارسم خارطة طريق نحوه، وتعلّم لو لم تكن تعرف الكثير عنه، وحينما تعتقد أنك حققته سيكون عليك في الغالب العمل بجدية أكثر".

في المقابل، رفضت وكالة ناسا طلب هيرنانديز بالالتحاق بفصول تجهيز رواد الفضاء 11 مرة، وحينما غلبه اليأس في منتصف الطريق بعد رفضه في المرة السادسة، شجعته زوجته على المواصلة، مشددة على أنه يجب أن لا يقلل من قيمة نفسه.

I hope you all enjoyed this article from Newsweek! #AMillionMilesAway the movie on @PrimeVideo now! https://t.co/WYWHdmx1GF — Jose Hernandez (@Astro_Jose) September 22, 2023

في عمر 41 تحقق الحلم

وفي عمر 41 سنة، صار هيرنانديز بالفعل رائد فضاء، على الرغم من أن متوسط العمر الذي يصبح فيه شخص رائد فضاء، هو 34 عاما.

وفي مقال بمجلة "نيوزويك"، يوم الجمعة، قال هيرنانديز (61 عاما)، إن رحلته من الضاحية الفقيرة إلى الفضاء هي "تجسيد للمثابرة واكتشاف الذات والسعي المستمر لتحقيق الحلم".

وواصل: "الوصول إلى النجوم ليس مجرد عبارة جذابة، بل تذكير بأن الأحلام يمكن تحقيقها، حتى حينما تبدو العوائق لا تُقهر".

هذا وحاز فيلم "A Million Miles Away" من بطولة مايكل بينيا، على إعجاب العديد من النقاد والجمهور.