فيديو نادر لم تره من قبل.. بوتين بشعر طويل مع زوجته وابنتيه أيضا

لعل كل من يعرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتخيل فوراً الشخصية الحذرة والطلّة الواثقة، إلا أن صورة تعود لجيل التسعينات قد تغير تلك النظرة.

لم تره هكذا من قبل!

فقد انتشرت لقطات فيديو تظهر سيد الكرملين بغير حلّة، مرتدياً "جاكيت"، ومصففاً شعره الطويل، أثناء زيارة لفنلندا في أوائل التسعينات.

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وحصلت هيئة الإذاعة الفنلندية YLE على هذا المقطع الذي لم يُعرض سابقاً من مصدر مجهول، موضحة أنه تم تصويره في عطلة "عيد العمال" بعد فترة وجيزة من تعيين بوتين الذي كان آنذاك في الأربعين من عمره وضابطاً في المخابرات السوفيتية، مستشاراً لأناتولي سوبتشاك، عمدة سان بطرسبرغ حينها، وفق صحيفة "الغارديان".

فيما ظهر بوتين وسوبتشاك في المقطع الفريد، يلعبان تنس الطاولة ضد الحراس الشخصيين لرئيس البلدية.

‼️ Putin and Sobchak vacation together in Finland in the 90s.



The footage was filmed during the May Day holidays, apparently in the early 1990s. Putin was then about forty years old. pic.twitter.com/8tLDIV8JkA — Lord Bebo (@MyLordBebo) September 24, 2023

كما بدت زوجة بوتين آنذاك، ليودميلا، وهي تلتقط سمكة الصيد، وظهرت أيضا ابنتاهما ماريا وكاترينا.

كذلك بينت اللقطاتبوتين وهو يجرب لعبة رمي السهام، في مقطع تم تصويره بفيلا ضيافة تابعة لشركة Thomesto الفنلندية، التي تستورد الأخشاب من روسيا.

وتقع الفيلا في جزيرة تورسو، في راسيبورغ، على بعد حوالي 60 ميلاً غرب هلسنكي، على الساحل الجنوبي لفنلندا.

ضابط مخابرات لـ5 سنوات!

يشار إلى أن بوتين كان عاد إلى لينينغراد، سان بطرسبرغ الآن، عام 1990 بعد أن أمضى 5 سنوات كضابط مخابرات في الـ"كي جي بي" في مدينة دريسدن شرق ألمانيا.

ثم انضم إلى فريق سوبتشاك وأصبح رئيسا للجنة العلاقات الخارجية ومسؤولاً عن الصفقات التجارية والاستثمار الأجنبي.