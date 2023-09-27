اسكتلندا.. منشأة رسمية للاستهلاك الآمن للمخدرات غير المشروعة!

وافقت الحكومة الاسكتلندية على إنشاء أول منشأة في المملكة المتحدة للاستهلاك الآمن للمخدرات غير المشروعة بالرغم من معارضة الحكومة البريطانية في لندن.

هذه المنشأة التجريبية المقترحة التي ستمولها حكومة ادنبرة بما يصل إلى 2.3 مليون جنيه إسترليني ستكون في مركز صحي في مدينة غلاسغو، إذ سيتمكن المستخدمون من تعاطي المخدرات غير المشروعة بما في ذلك الكوكايين والهيروين في بيئات نظيفة وصحية تحت إشراف متخصصين صحيين مدربين لتقديم أي إسعافات أولية حال حدوث أي مشاكل على إثر تناول المخدرات.

مادة اعلانية

ولن تتم محاكمة المستخدمين بتهمة حيازة المخدرات غير المشروعة أثناء وجودهم في المنشأة.

جاء في تقرير عن المنشأة أعده مسؤولون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية ومجلس مدينة غلاسغو أن هذا المشروع سيقلل من الأضرار المرتبطة بالمخدرات للأفراد بالإضافة إلى تزويدهم بفرص العلاج والرعاية والتعافي لما يقرب من 400 إلى 500 شخص يتعاطون المخدرات عن طريق الحق في الأماكن العامة وسط غلاسغو بشكل منتظم.

وتعد هذه المحاولة جزءا من تحرك أوسع تقوم به الحكومة الاسكتلندية لمعاجلة ظاهرة استهلاك المخدرات بشتى أنواعها والتي تحصد أكثر أرواح متعاطيها في هذه المقاطعة الشمالية للمملكة المتحدة من أي مكان آخر في أوروبا، إذ بلغت ذروة الوفيات الناجمة عن تناول المخدرات 1339 وفاة في عام 2020 قبل أن تتراجع قليلا في عام 2021 ثم تنخفض بنحو الخمس في عام 2022 إلى1051 وفاة.

وتشير الأرقام الأولية للعام الحالي إلى أن وفيات متناولي المخدرات بدأت في الارتفاع مرة أخرى.