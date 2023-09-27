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زلزال تعبيرية - مقياس رختر - آيستوك
زلزال تعبيرية - مقياس ريختر - آيستوك

إيطاليا.. 60 هزة أرضية تضرب حقلا بركانيا في أقل من يوم

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة الحقل البركاني وهو الأقوى بالمنطقة خلال 4 عقود

روما - رويترز
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ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة حقلا بركانيا قرب مدينة نابولي الإيطالية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء في أقوى هزة أرضية في تلك المنطقة منذ نحو أربعة عقود، لكن السلطات الإيطالية قالت إن الهزة لم تتسبب في أضرار على ما يبدو.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين إن الزلزال، وهو بين أكثر من 60 هزة أرضية وقعت منذ وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، وقع في الساعة 3:35 صباحا بالتوقيت المحلي (0135 بتوقيت غرينتش).

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وذكرت إدارة الحماية المدنية الإيطالية في بيان أن الزلزال "شعر السكان به. ولكن استنادا إلى الفحوصات الأولية، لم ترد تقارير عن أي أضرار حتى الآن".

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