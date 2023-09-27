جائزتان لـ"على خطى العرب" و"في المرمى" بمنتدى الإعلام العربي

شهد منتدى الإعلام العربي، الذي انطلقت فعالياتُه في دبي هذا الأسبوع، إعلانَ أسماءِ الفائزين بجوائز الإعلام العربي 2023.

وكان لقناة "العربية" نصيب من تلك الجوائز.

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فقد حقق برنامج "على خُطى العرب"، الذي يعده ويقدمه الإعلامي عيد اليحيى، جائزةَ أفضل برنامج ثقافي. كما حقق برنامج "في المرمى"، تقديم الإعلامي الرياضي بتال القوس، جائزةَ أفضل برنامج رياضي.

هذا وشهد المنتدى توزيعَ 14 جائزة في مختلف المجالات، منها الصحافة السياسية والصحافة الثقافية والاقتصادية، بالإضافة إلى الصحافة الاستقصائية، والإعلام الرقمي.