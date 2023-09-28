فضيحة رشى وحكام تطارد برشلونة.. مداهمة وتحقيق

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني في ورطة.

فقد كشفت وثيقة من محكمة أن النادي يخضع لتحقيق رسمي للاشتباه في دفع رشى ضمن قضية تتعلق بمزاعم فساد بلجنة الحكام في البلاد خلال عقدين، وفق رويترز.

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"فساد ممنهج محتمل"

وقالت محكمة برشلونة إن الشرطة فتشت مكاتب الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد الخميس ضمن التحقيقات الدائرة في "فساد ممنهج محتمل" بلجنة الحكام الإسبانية.

فيما اتسعت دائرة التحقيق لتشمل برشلونة كمشتبه به.

7.8 مليون دولار

أتى ذلك بعد أن قدم مدعون في مارس الماضي شكوى تتعلق بمدفوعات مزعومة بأكثر من 7.3 مليون يورو (7.8 مليون دولار) على مدار 17 عاماً إلى شركات مملوكة لنائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني خوسيه ماريا إنريكيز نجريرا في الفترة من 1993 إلى 2018.

إلا أن برشلونة نفى ارتكاب أي مخالفةز وقال في بيان بفبراير الماضي إنه دفع من أجل مشورة خارجية لإمداده "بتقارير فنية تتعلق بالتحكيم الاحترافي"، مضيفاً أن هذا النشاط شائع بين أندية كرة القدم المحترفة.

لا دليل حتى الآن

وكان القاضي المسؤول عن التحقيق خواكين أجيري لوبيز قد أفاد في وقت سابق هذا الشهر بأن برشلونة ربما استفاد من الفساد المزعوم.

كما أضاف أن نجريرا كان مسؤولاً عن تصنيف وتقييم الحكام لكن لا يوجد دليل حتى الآن على أنه دفع أموالاً لحكام للتأثير على نتائج مباريات.