حادث نادر.. مقتل شخص اخترق حوت قاربه

أعلنت السلطات في أستراليا أن رجلا لقي حتفه ونُقل آخر إلى المستشفى اليوم السبت بعد أن صدم حوت قاربهما وقلبه أثناء رحلة صيد.
"مقتل شخص وإصابة آخر"
وقالت الشرطة إنه تم انتشال رجل فاقد للوعي من خليج بوتاني قبالة ساحل سيدني وتوفي في وقت لاحق، بينما نُقل الآخر إلى
المستشفى وحالته مستقرة.
وأوضحت ياسمين كاتلي وزيرة شرطة نيو ساوث ويلز "هناك حوت ضالع في الحادث، من كان يظن أن هذا سيحدث؟ إنه أمر مأساوي للغاية".
"حادث غريب جدا"
كما ذكرت الشرطة في بيان أن القارب "من المرجح أن يكون قد اصطدم بحوت أو تأثر بسبب اختراقه له، ما تسبب في إمالة القارب وانقلاب الرجلين خارجه". ولم تحدد نوع الحوت.
فيما وصف وزير خدمات الطوارئ جهاد ديب الحادث بالغريب جدا".
مناطق جنوح الحيتان
ويؤوي الخط الساحلي الواسع لأستراليا عشرة أنواع كبيرة و20 نوعا أصغر من الحيتان. وفي حين أن الوفيات البشرية الناجمة عن
الحيتان في المنطقة نادرة، فإن أستراليا ونيوزيلندا المجاورة تعتبر مناطق معروفة لجنوح الحيتان الجماعي على الشواطئ.
وتم إنقاذ ثمانية دنماركيين في يونيو حزيران عندما انقلب مركبهم الشراعي في المحيط الهادي بعد اصطدامه بحوت أو اثنين.
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