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الشجرة الشهيرة

مهووس مشاهدات قطع أشهر شجرة.. وهزّ بريطانيا بأسرها

دبي - العربية.نت
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أودى هوس وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدات تيك توك خصوصا، برجل ستيني إلى سجن وتحقيق طويل بسبب فعلته.

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فقد تسبب الرجل بضجة هزّت بريطانيا كلها، بعدما أقدم على قطع شجرة عمرها 300 سنة، وسط شائعات أنه قصها من أجل حصد مشاهدات على تيك توك، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

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فشجرة "سيكامور غاب" المعمرة التي كانت تنتصب منفردة بين تلّتين في منطقة طبيعية خلابة بشمال إنكلترا وتعتبر معلماً بريطانياً حيث لها صور منتشرة في البلاد منذ سنوات، وجدت مقطوعة من جذعها بما يُرجّح أنه منشار كهربائي.

وأعلنت شرطة نورثمبريا التي تتولى التحقيق في هذا العمل التخريبي عن سابق تصور وتصميم مساء الجمعة أنها أوقفت رجلاً ستينياً على صلة بالحادث.

كما فجّر الحادث حزناً وغضباً كبيرين في المملكة المتحدة بسبب فعلة الرجل، ما دفع السلطات للتأكيد على استكمال التحقيقات ومعاقبة الجاني.

في حين أفاد المسؤول في هيئة "نايشونل تراست" التي تدير عدداً من المواقع التراثية في المملكة المتحدة أندرو بود لمحطة "بي بي سي" بأن الشجرة "بصحة جيدة" وأن إعادة زرعها قد تكون ممكنة، وفق قوله.

أهمية كبيرة

يشار إلى أن شجرة القيقب التي يبلغ عمرها 200 عام، تقع بالقرب من سور هادريان الذي بني في العصر الروماني لمنع غزوات البرابرة وأدرجته اليونسكو على قائمتها للتراث لليونسكو.

الشجرة بعد قطعها
الشجرة بعد قطعها

واختيرت "سيكامور غاب" عام 2016 "شجرة العام"، وظهرت في فيلم "روبن هود" لكيفن كوستنر عام 1991، وهي من بين أكثر الأشجار التي تُلتقط صور لها في بريطانيا.

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