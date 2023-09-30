"الذاكرة السياسية".. لغز لوكربي ونتائج التحقيقات مع الممرضات البلغاريات

في الحلقة الخامسة مع "الذاكرة السياسية"، محمد أبو القاسم الزوي آخر أمين لمؤتمر الشعب العام في ليبيا يعود بالذاكرة إلى أيام الدراسة في سبها، حيث تعرف على معمر القذافي.

القذافي كان منذ شبابه مولعا بـ عبد الناصر وبهاجس الوحدة العربية، وقد أسس الخلية الأولى للتنظيم الناصري في ليبيا من خمسة أعضاء وكان الزوي واحدا منهم، تمهيدا لتغيير النظام وطرد القوات الأجنبية من البلاد، وهو ما تحقق في الأول من سبتمبر من العام 1969.

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الزوي يتطرق في الحلقة إلى قضية لوكربي، حيث كان عضوا في اللجنة الليبية المعنية بحلّها ويتحدث عن الاتهامات التي وُجّهت إلى نظام القذافي وكيف تمت تسوية القضية. كذلك يعرض محمد الزوي لقضية الممرضات البلغاريات فيقول إن الطبيب الفلسطيني الذي كان متهما في القضية أقر في التحقيقات أن ممرضة بلغارية جندته، بعدما هددته بنشر صورها الحميمية معه، في حال لم يصمت عن عمليات حقن 400 طفل ليبي بمادة ملوثة بفيروس فقدان المناعة ( الإيدز).

وأكد أن الممرضات البغاريات قمن بذلك، بطلب من جهة خارجية، زودتهن بالمادة الملوثة، وكانت تهدف من ذلك، إثارة الليبين ضد النظام في العام 2004. هذه القضية انتهت بعفو عن المتهمين، بناء على وساطة فرنسية في بداية عهد الرئيس نيكولا ساركوزي.

