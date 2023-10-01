الجفاف يجتاح أوروبا.. مهمة خاصة ترصد جفاف نهر الراين

سنوات من الجفاف تجتاح أوروبا، على الرغم من أن الأمطار الشتوية الغزيرة التي هطلت على فترات، لكن أوروبا عموما والمانيا خصوصا، تواجه موجة من الجفاف غير المسبوق، بسبب تغير المناخ طيلة الأعوام السابقة.
ونهر الراين والذي يمتد من هولندا مرورا بألمانيا ووصولا إلى سويسرا، يعتبر الشريان الاقتصادي للملاحة النهرية حيث تعتمد هذه الدول على الشحن النهري بخاصة المواد البترولية والغاز الطبيعي والمواد الكيميائية، لذا عند توقف الملاحة النهرية بسبب الجفاف ستضطر هذه الشركات الى اعتماد أساليب أخرى للنقل، مثل الشاحنات والتي تكون كلفة النقل فيها باهظة الثمن.
وانخفاض مستوى النهر أدى إلى مشاكل بيئية كثيرة، دفعت خبراء البيئة والمسؤولين الحكوميين إلى دق ناقوس الخطر إذا ما أستمر الحال على ماهو عليه.
وهذا ما عبر عنه ظهور حجر الجوع والذي أكتشف للمرة الأولى في عام 1918 وبعدها بين عامي 2018 و 2022 .
كاميرا مهمة خاصة رصدت الجفاف في الراين وحققت في تبعاته على حياة المواطن الألماني، حيث تقتات منه آلاف العائلات وتشكل موردا سنويا مهما، في مجالات عدة مثل السياحة والزراعة وتربية الحيوانات وغيرها.
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