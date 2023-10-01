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صورة بورتريه لجيمي كارتر - أسوشييتد برس

قرن من العمر.. جيمي كارتر يحتفل بعيد ميلاده الـ99 مع عائلته

التهاني بعيد ميلاد الرئيس الأميركي السابق انهمرت من جميع أنحاء العالم

العربية.نت، أسوشييتد برس
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يؤجل الرئيس الأميركي السابق، جيمي كارتر، روتينه اليومي المعتاد، يوم الأحد، والمتمثل في متابعة قداس عبر الإنترنت، ليحتفل بعيد ميلاده التاسع والتسعين مع زوجته روزالين وأبنائهما وأحفادهما في مدينة بلاينز بولاية جورجيا الأميركية.

سيكون الاحتفال في نفس المبنى - المكون من طابق واحد - والذي عاش فيه آل كارتر قبل انتخابه لأول مرة عضوا في مجلس الشيوخ عن جورجيا عام 1962.

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البيت الأبيض يحتفل بيوم ميلاد الرئيس كارتر - أسوشييتد برس
البيت الأبيض يحتفل بيوم ميلاد الرئيس كارتر - أسوشييتد برس

وتعتبر عائلة كارتر الاحتفال وسيلة لتكريم إرثه الشخصي، لكن التهاني بعيد ميلاد الرئيس السابق انهمرت من جميع أنحاء العالم أيضا.

وارتدى مشاهير وشخصيات سياسية قبعات كتب عليها (جيمي كارتر 99) وهم يبثون رسائل مصورة للرئيس السابق.

جيمي ورزالين كارتر - أرشيفية من أسوشييتد برس
جيمي ورزالين كارتر - أرشيفية من أسوشييتد برس

وأعلنت مكتبة ومتحف جيمي كارتر ومركز كارتر تخصيص عطلة نهاية أسبوع كاملة للاحتفال، وسيتضمن ذلك حفل تجنيس يوم الأحد لتسعة وتسعين مواطنا أميركيا جديدا.

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