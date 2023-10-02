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Secret Agent Shakedown with Pistol stock photo
(تعبيرية)

استأجر غرفة عبر تطبيق شهير.. ليسطو على مالكها ويفر

أحد مستأجري Airbnb يسرق مضيفه تحت تهديد السلاح بولاية جورجيا الأميركية

العربية.نت
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عمد رجل استأجر غرفة في ولاية جورجيا الأميركية، عبر تطبيق Airbnb الشهير إلى سرقة صاحب المنزل تحت تهديد السلاح، حسب ما أفادت الشرطة.

وأبلغ مالك منزل في ضاحية بوفورد في أتلانتا شرطة مقاطعة غوينيت بأن مسلحاً، كان قد استأجر قبو منزله عبر تطبيق مشاركة الغرف، فر بعد سرقة محفظته.

صورة المتهم التي نشرتها الشرطة
من 2
  • صورة المتهم التي نشرتها الشرطة
  • سيارة المتهم التي نشرتها الشرطة
(2 صور)
صورة المتهم التي نشرتها الشرطة
صورة المتهم التي نشرتها الشرطة
سيارة المتهم التي نشرتها الشرطة
سيارة المتهم التي نشرتها الشرطة
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وبحسب تقرير الشرطة، فقد وصل المستأجر إلى المنزل في وقت متأخر الثلاثاء الماضي، وفي غضون ساعة أرسل رسالة نصية إلى المالك في الطابق العلوي يخبره بأن الماء يتسرب من المرحاض.

وقال المالك للشرطة إنه كان يفحص المرحاض عندما فوجئ بسلاح مصوب نحوه، وأوضح أن المستأجر قيّد يديه وقدميه بأشرطة بلاستيكية وفر ومعه محفظته التي كان بها نقود وبطاقات ائتمان.

وتعرفت عناصر الشرطة على المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، باستخدام بطاقة الهوية التي سجل بها لدى شركة Airbnb.

واستصدرت الشرطة مذكرة اعتقال بحق المستأجر بتهم تشمل السطو المسلح والاعتداء الجسيم، غير أنه لم يلق القبض على المتهم حتى اليوم الأحد.

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