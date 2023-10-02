استأجر غرفة عبر تطبيق شهير.. ليسطو على مالكها ويفر
أحد مستأجري Airbnb يسرق مضيفه تحت تهديد السلاح بولاية جورجيا الأميركية
عمد رجل استأجر غرفة في ولاية جورجيا الأميركية، عبر تطبيق Airbnb الشهير إلى سرقة صاحب المنزل تحت تهديد السلاح، حسب ما أفادت الشرطة.
وأبلغ مالك منزل في ضاحية بوفورد في أتلانتا شرطة مقاطعة غوينيت بأن مسلحاً، كان قد استأجر قبو منزله عبر تطبيق مشاركة الغرف، فر بعد سرقة محفظته.
وبحسب تقرير الشرطة، فقد وصل المستأجر إلى المنزل في وقت متأخر الثلاثاء الماضي، وفي غضون ساعة أرسل رسالة نصية إلى المالك في الطابق العلوي يخبره بأن الماء يتسرب من المرحاض.
وقال المالك للشرطة إنه كان يفحص المرحاض عندما فوجئ بسلاح مصوب نحوه، وأوضح أن المستأجر قيّد يديه وقدميه بأشرطة بلاستيكية وفر ومعه محفظته التي كان بها نقود وبطاقات ائتمان.
وتعرفت عناصر الشرطة على المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، باستخدام بطاقة الهوية التي سجل بها لدى شركة Airbnb.
واستصدرت الشرطة مذكرة اعتقال بحق المستأجر بتهم تشمل السطو المسلح والاعتداء الجسيم، غير أنه لم يلق القبض على المتهم حتى اليوم الأحد.
-
ترامب يهاجم القاضي والمدعية في نيويورك: يطاردونني لأنني مرشح للرئاسةالرئيس السابق وصف القاضي بـ"المختل" والمدعية بـ"الفاسدة".. والمدعية العامة في نيويورك قبل بدء المحاكمة: لا أحد فوق القانون والعدالة ستنتصر أميركا
-
أرمينيا تبلغ عن إصابات بعد اتهام أذربيجان بإطلاق النار على الحدودوصلت بعثة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إلى ناغورنو كاراباخ، لتكون الأولى منذ ثلاثة عقود العرب والعالم
-
الرئيس التنفيذي المؤقت لـ"بي بي": استراتيجية الشركة باقية على مسارها بعد رحيل لونيتم إقالة الرئيس التنفيذي لشركة "BP" برنارد لوني بسبب علاقات عاطفية شركات