طلب غريب.. هذا البلد يمنع المضيفات من استخدام العطور

في طلب غريب، اقترح مكتب المدير العام للطيران المدني في الهند، والذي يشرف بدوره على صناعة الطيران في البلاد، منع استخدام العطور أو غسول الفم وذلك بسبب مخاوف من إقلاع الطيارين، وهم تحت تأثير المشروبات الكحولية واستخدام أشياء لإخفاء الرائحة الظاهرة، سواء كان معجون أسنان أو غسولا أو عطرا.

وجاء في نص اللائحة الجديدة: "لا يجوز لأي فرد من أفراد الطاقم تناول أي دواء/تركيبة أو استخدام أي مادة مثل غسول الفم، جل الأسنان، العطر أو أي منتج يحتوي على محتوى كحولي، حيث قد يؤدي هذا إلى نتيجة اختبار إيجابية للكحول".



كما أضافت: يجب على أي فرد من أفراد الطاقم الذي يخضع لمثل هذا الدواء استشارة طبيب الشركة قبل القيام بمهمة الطيران، وفق ما نقلته "CNN".

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نتيجة إيجابية كاذبة

وفي حين أن العطور يمكن أن تحتوي على كميات ضئيلة من الكحول، فمن غير الواضح ما إذا كان وضع العطر على الجسم يمكن أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية كاذبة لاختبار الكحول.

وتمت المصادقة على متطلبات السلامة الجوية الرسمية للمديرية العامة للطيران المدني في أغسطس 2015، والإضافة المقترحة معروضة للتعليق العام حتى 5 أكتوبر.

السجن 10 أشهر

وفي عام 2018، حُكم على كاتسوتوشي جيتسوكاوا، طيار الخطوط الجوية اليابانية، بالسجن لمدة 10 أشهر بعد أن أظهر اختبار التنفس الذي تم إجراؤه بعد وقت قصير من الإقلاع أن مستوى الكحول في دمه كان تسعة أضعاف الحد القانوني.

أما في الولايات المتحدة، تم اصطحاب طيار من شركة دلتا يُدعى غابرييل لايل شرودر إلى خارج الطائرة قبل الإقلاع عندما اشتبه في أنه تحت تأثير الكحول.

وقال أحد ممثلي شركة الطيران لشبكة CNN حينذاك "إن سياسة الكحول الخاصة بشركة دلتا هي من بين السياسات الأكثر صرامة في الصناعة وليس لدينا أي تسامح مع الانتهاك".