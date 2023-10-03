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فيديو مروع من إيطاليا.. سقوط حافلة من أعلى جسر يخلف 20 ضحية

دبي - العربية.نت
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في حادث مروع، قتل 20 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة من فوق جسر قرب مدينة فينيسيا "البندقية"، الثلاثاء، حسبما أعلنت وسائل إعلام إيطالية.

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ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" عن رئيس بلدية البندقية لويجي بروغنارو، قوله إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم من جراء الحادث.

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كما تابعت أن الحافلة سقطت من جسر بالقرب من المدينة الواقعة في شمال إيطاليا.

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