فيديو مروع من إيطاليا.. سقوط حافلة من أعلى جسر يخلف 20 ضحية

في حادث مروع، قتل 20 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة من فوق جسر قرب مدينة فينيسيا "البندقية"، الثلاثاء، حسبما أعلنت وسائل إعلام إيطالية.

ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" عن رئيس بلدية البندقية لويجي بروغنارو، قوله إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم من جراء الحادث.

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كما تابعت أن الحافلة سقطت من جسر بالقرب من المدينة الواقعة في شمال إيطاليا.

#mestre il terribile incidente: un pullman vola sotto il cavalcavia pic.twitter.com/BPEaAu4jXB — Virginia (@virgivirgivivi) October 3, 2023