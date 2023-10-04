خطأ طريف.. نشر أسماء الفائزين بنوبل للكيمياء عن غير قصد

نشرت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الأربعاء، عن غير قصد، أسماء ثلاثة علماء قالت إنهم فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام، على الرغم من أن المعهد الذي يمنح الجائزة قال إن القرار لن يعلن قبل ساعات.

ونشرت صحيفة افتونبلاديت اليومية نسخة من رسالة بريد إلكتروني قالت إنها من الأكاديمية وورد فيها أسماء الفائزين وهم مونجي جي. باوندي ولويس إي. بروس وأليكسي آي. إكيموف.

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تطوير النقاط الكمومية

وكتبت الأكاديمية في رسالة بالبريد الإلكتروني وفقا لصحيفة داجينز نيهتر السويدية اليومية "جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023

تنمح تقديرا لاكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جدا لدرجة أن حجمها يتحكم في خصائصها".

لكن يوهان أكفيست رئيس لجنة جائزة نوبل للكيمياء بالأكاديمية قال لرويترز "إنه خطأ من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم. اجتماعنا يبدأ الساعة 0930 بتوقيت وسط أوروبا (0730 بتوقيت غرينتش) لذلك لم يتم اتخاذ قرار بعد. ولم يتم اختيار الفائزين".

موعد الإعلان

ومن المقرر الإعلان عن جائزة نوبل للكيمياء لهذا العام الساعة 1145 بتوقيت وسط أوروبا (0945 بتوقيت غرينتش).

ووفقا للبيان، تستخدم الجسيمات النانوية والنقاط الكمومية في مصابيح الليد وشاشات التلفزيون، وتستخدم أيضا لتوجيه الجراحين أثناء إزالة الأنسجة السرطانية وفي استخدامات أخرى.

هوية الفائزين

وباويندي أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبروس أستاذ فخري في جامعة كولومبيا، بينما يعمل إكيموف في شركة نانوكريستالز تكنولوجي.

وتمنح الجائزة التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن من الزمن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة

سويدية (990019 دولارا).