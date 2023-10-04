فيديو صادم.. شخص يطعن آخر أمام صديقته في نيويورك

تبحث شرطة نيويورك عن مشتبه به طعن رجلاً عدة مرات حتى الموت بالقرب من محطة للحافلات في المدينة بوقت مبكر من يوم الاثنين، في هجوم "لا يمكن تصوره".

فقد كشف مقطع مصور المتهم وهو يقترب من الضحية وهو ناشط اجتماعي يدعى ريان كارسون وصديقته ويهاجمهما، حيث تبادل مع الضحية اللكمات ثم قام بطعنه حتى وقع على الأرض.

GRAPHIC WARNING: NY Post obtains and releases video showing fatal stabbing of Leftist activist Ryan Carson in front of girlfriend on NYC street late-night after wedding



1. Always carry a gun



2. Always keep distance between yourself and a potential threat



Such a senseless… pic.twitter.com/tpNyaJk2Ke — DC_Draino (@DC_Draino) October 3, 2023

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وحملت صديقة كارسون عشيقها المصاب بجروح قاتلة بين ذراعيها قبل نقله إلى مركز مستشفى مقاطعة كينغز، حيث لم يمكن إنقاذه، وفقاً لرجال الشرطة والمصادر.

ووقع الحادث في بروكلين قبل الساعة الرابعة صباحاً بقليل، وفقاً للشرطة، التي قالت إن كارسون، 32 عاماً، وهو مدافع معروف عن العدالة الاجتماعية، توفي بعد تعرضه للطعن في صدره.

هجوم غير مبرر

من جانبها ذكرت محطة ABC في نيويورك أن كارسون وصديقته كانا عائدين إلى المنزل من حفل زفاف عندما وقع الهجوم غير المبرر على ما يبدو.

ونشرت شرطة نيويورك أمس الثلاثاء صورة لمشتبه به مجهول يتم البحث عنه في جريمة القتل. وقال متحدث باسم الشرطة مساء الثلاثاء إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن.

وكان كارسون منذ فترة طويلة منظم حملة لمجموعة أبحاث المصلحة العامة في نيويورك، وهي منظمة سياسية غير حزبية تركز على سياسة النفايات. كما أنشأ حملة No OD NY، والتي أدت إلى زيادة الوعي بمراكز الوقاية من الجرعات الزائدة.