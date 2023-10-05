الإعصار كوينو يضرب جزيرة تايوانية.. ويتسبب بسرعة رياح "قياسية"
أوركيد جزيرة بركانية صغيرة تقع شرق تايوان ويقطنها بالدرجة الأولى صيادون ومزارعون
سجّلت جزيرة صغيرة تابعة لتايوان رياحاً عاتية غير مسبوقة من ناحية السرعة ناجمة عن الإعصار كوينو، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تايبيه الخميس.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية التايوانية لوكالة فرانس برس إنّه "تمّ تسجيل سرعة رياح قصوى بلغت 95,2 متر في الثانية في جزيرة أوركيد الليلة الماضية، وهو رقم قياسي جديد لتايوان".
وتعادل هذه السرعة رياحاً تبلغ سرعتها 342.72 كيلومتر في الساعة. واجتاح الإعصار كوينو الطرف الجنوبي لتايوان الخميس، حاملاً معه أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية.
9 am. Wind & rain returning very suddenly as the backside of #Typhoon #KOINU sweeps into Kenting #Taiwan. Here we go... pic.twitter.com/7JeVrFVBKH— Josh Morgerman (@iCyclone) October 5, 2023
وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإنّ الرياح القياسية سجّلت في أوركيد ليلاً أثناء تقدّم كوينو غرباً نحو الطرف الجنوبي لتايوان.
وأوركيد جزيرة بركانية صغيرة تقع شرق تايوان ويقطنها بالدرجة الأولى صيادون ومزارعون.
وأكّدت هيئة الأرصاد الجوية لوكالة فرانس برس أنّ "سرعة الرياح القصوى البالغة 95,2 متر في الثانية التي تمّ تسجيلها في جزيرة أوركيد الليلة الماضية هي رقم قياسي جديد في تايوان".
وأضافت أنّه كان من المتوقع في البداية أن يضرب الإعصار الطرف الجنوبي للجزيرة مباشرة، لكنّ "مساره اتّجه نحو الجنوب" وقد يتقدّم باتجاه البحر.
ويقول خبراء إنّ التغيّر المناخي الراهن زاد من صعوبة التنبؤ بمسارات العواصف الاستوائية التي لا تنفكّ شدّتها تزداد، ممّا يؤدّي لهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة والتسبّب برياح عاتية.
وتشهد تايوان سنوياً عواصف استوائية متكرّرة في الفترة الممتدّة بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر.
والخميس أغلقت المدارس والمكاتب أبوابها تحسّباً لوصول الإعصار كوينو.
وتمّ إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية بين دولية ومحلية، في حين أخلي احترازياً ما يقرب من 3000 شخص من مناطق جبلية.
وخزّن العديد من سكّان مقاطعة تايتونغ الجنوبية الطعام قبل الإعصار.
وبدت الشوارع الخميس مهجورة مع هطول أمطار غزيرة على المنطقة. وتسبّبت رياح عاتية بسقوط لافتات شوارع وتمزيق أسقف معدنية.
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