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الملكة إليزابيث - رويترز
الملكة إليزابيث

بمساعدة صديقة خيالية!.. الحكم على شاب سعى لقتل الملكة إليزابيث

إدانته كأول شخص بعقوبة الخيانة منذ عام 1981

لندن - العربية.نت
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أصدرت، اليوم الخميس، محكمة الجنايات بلندن حكما بالسجن ضد جاسوانت سينغ تشيل لمدة تسع سنوات بعد إدانته كأول شخص بعقوبة الخيانة منذ عام 1981.

جاسوانت تشيل البالغ من العمر 21 عاما ومن خلفية سيخية أقر بأنه مذنب بالخيانة وبتهديد قتل الملكة الراحلة إليزابث الثانية بقوس ونشاب وحيازة سلاح هجومي عندما تسلل إلى قلعة وندزر في يوم عيد الميلاد المجيد قبل سنتين.

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وخلال تقديم ملاحظته قبل إصدار الحكم قال القاضي هيليارد إن جاسوانت سعى إلى الانتقام من مذبحة في حديقة عامة في مدينة أمريتسار السيخية عام 1919 عندما أعطى الجينرال البريطاني رجينالد داير أوامره لإطلاق النار على المتجمعين.

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واستمعت المحكمة إلى أن جاسوانت تشيل الذي كان يعمل في متجر سوبرماركت شجعه في الخطة "صديقة خيالية" تعمل بالذكاء الاصطناعي كما يعاني من بعض الاضطرابات العقلية.

وقال القاضي إن الشاب جاسوانت تشيل سيظل في مستشفى برودمور للأمراض النفسية شديد الحراسة لتلقي العلاج ثم نقله إلى السجن لاكمال ما تبقى من عقوبته.

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