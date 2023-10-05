رئيس وزراء بريطانيا يرفض أجندة المتحولين: الرجل رجل والمرأة مرأة

سبح رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك عكس التيار، وأثار جدلا في الغرب بعد تصريحاته مؤخرا أمام المؤتمر السنوي لحزبه برفض أجندة المتحولين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، الأربعاء، إن "الرجل رجل والمرأة مرأة" ولا يجب أن يتعرض الناس للترهيب ليعتقدوا أن بمقدورهم أن يتحولوا لأي جنس يريدونه.

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وأضاف حول الكيفية التي يرى أن على المجتمع أن يتعامل بها مع المتحولين جنسيا: "لا يجب أن يجري ترهيبنا لنعتقد أن الناس بمقدورهم أن يكونوا أي جنس يريدون".

رئيس وزراء بريطانيا #ريشي_سوناك يثير جدلًا في الغرب بعد تصريحه برفض أجندة المتحولين في المدارس والمستشفيات:



لا يمكن لأحد أن يختار جنسه،

الرجل رجل والمرأة مرأة .. وهذه هي الفطرة! pic.twitter.com/HoOChDVBJZ — ترجمات (@trjmatcom) October 4, 2023

وتابع في تعليقات أمام المؤتمر السنوي لحزبه: "لا يمكنهم، الرجل رجل والمرأة مرأة، هذا ببساطة هو المنطق السليم».