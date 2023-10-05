سرق مصرفاً وفر بسيارة في داخلها طفل.. لن تصدق ما حل به!

قالت الشرطة يوم الأربعاء إن رجلاً يشتبه في قيامه بسرقة سيارة في ولاية كونيتيكت الأميركية، ومعه طفل يبلغ من العمر 17 شهرًا في المقعد الخلفي، ثم بعد سرقته البنك توفي، بعد أن اصطدمت السيارة بشجرة.

قالت السلطات إن الطفل كان مستيقظا ومستجيبا بعد الحادث الذي وقع في وندسور شمال هارتفورد.

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قالت الشرطة في وندسور إنها تلقت بلاغًا بعد الساعة التاسعة صباحًا بقليل يوم الأربعاء، يفيد بأن شخصًا ما سرق سيارة من خارج مدرسة، وكان بها طفل في المقعد الخلفي. بعد فترة قصيرة، تلقت الشرطة تقارير منفصلة عن عملية سطو على بنك واصطدام سيارة بشجرة، وفقًا لصحيفة هارتفورد كورانت.

واستجابت الشرطة للمواقع الثلاثة.

قال الضابط نيكولاس دالي في بيان نقلته الصحيفة: "بينما جمع الضباط المعلومات في كل موقع، أصبح من الواضح أن الحوادث الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض".

قالت الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه به سرق السيارة من أمام مدرسة، قبل أن يسطو على البنك، ثم هرب بعد ذلك واصطدم بالسيارة المسروقة بشجرة، وكان الطفل لا يزال بداخلها.

تم إعلان وفاة المشتبه به في مكان الحادث.

نقلت والدة الطفل إلى مكان الحادث، ورافقت الطفل إلى المستشفى.