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شرطية تتصدى بجسدها للصوص على دراجة بخارية
الشرطية تتصدى للصوص بشجاعة في وسط الطريق

شاهد.. شرطية تتصدى بجسدها للصوص هاربين على متن دراجة بخارية

أطاحت الدراجة البخارية بالشرطية، كما انقلبت الدراجة أيضا من شدة الاصطدام وسقط اللصوص على الأرض ليقعوا في قبضة الشرطة

العربية.نت
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وثق مقطع فيديو في مدينة مكسيكو سيتي شجاعة منقطعة النظير لضابطة شرطة تصدت بجسدها لدراجة بخارية يستقلها لصوص هاربون.

وظهرت الشرطية في المقطع وهي تراقب الطريق ثم تتقدم إلى وسطه متصديه لدراجة بخارية منطلقة بأقصى سرعة يستقلها مجموعة من اللصوص، نقلا عن قناة "CBS".

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وأطاحت الدراجة البخارية بالشرطية، كما انقلبت الدراجة أيضا من شدة الاصطدام وسقط اللصوص على الأرض ليقعوا في قبضة الشرطة.

وأسفرت الواقعة عن إصابة الشرطية التي تم نقلها إلى مستشفى للعلاج، وكذلك اعتقال 4 لصوص.

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