شاهد.. شرطية تتصدى بجسدها للصوص هاربين على متن دراجة بخارية

وثق مقطع فيديو في مدينة مكسيكو سيتي شجاعة منقطعة النظير لضابطة شرطة تصدت بجسدها لدراجة بخارية يستقلها لصوص هاربون.

وظهرت الشرطية في المقطع وهي تراقب الطريق ثم تتقدم إلى وسطه متصديه لدراجة بخارية منطلقة بأقصى سرعة يستقلها مجموعة من اللصوص، نقلا عن قناة "CBS".

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This policewoman rammed her body into three suspected robbers who fled on a motorbike after stealing from a woman in Mexico City. The officer was hospitalized and four men were arrested in the robbery. pic.twitter.com/s715G0BaAb — CBS News (@CBSNews) October 5, 2023

وأطاحت الدراجة البخارية بالشرطية، كما انقلبت الدراجة أيضا من شدة الاصطدام وسقط اللصوص على الأرض ليقعوا في قبضة الشرطة.

وأسفرت الواقعة عن إصابة الشرطية التي تم نقلها إلى مستشفى للعلاج، وكذلك اعتقال 4 لصوص.