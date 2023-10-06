فيديو صادم لمسلحين يقتلون 3 أطباء بـ33 طلقة في 30 ثانية

انتشر مقطع فيديو مرعب لثلاثة مسلحين يتقدمون إلى ملهى تابع لأحد الفنادق في ريو دي جانيرو، ويبدأون بإطلاق النار على الموجودين.

وتظهر لقطات الهجوم الهمجي ثلاثة مسلحين يقفزون من سيارة دفع رباعي ويطلقون النار على ثلاثة أطباء يوم الخميس. وتم إطلاق ثلاث وثلاثين طلقة في 30 ثانية فقط، وشوهد أحد المهاجمين وهو يعود إلى السيارة للحصول على المزيد من الذخيرة قبل أن يركض عائداً لمواصلة إطلاق النار باتجاه أحد الأطباء الذي كان يحاول الفرار.

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لاحقا تم إعلان وفاة الدكتور بيرسيو ريبيرو، الذي بلغ للتو 33 عامًا يوم الثلاثاء، والدكتور ماركوس دي أندرادي، 62 عامًا، في مكان الحادث. تم نقل الدكتور دييغو بومفيم، 35 عامًا، إلى مستشفى لورينو خورخي، حيث توفي. أصيب الدكتور دانيال سونيند، 32 عاماً، بثلاث رصاصات وهو يتعافى في مستشفى لورينو خورخي. وخضع لعملية جراحية وحالته مستقرة.

وكان الجراحون يقيمون في فندق وندسور في حي بارا دا تيجوكا في ريو دي جانيرو، وكانوا في طريقهم لحضور المؤتمر الدولي السادس لجراحة القدم والكاحل ذات التدخل الجراحي البسيط، والذي كان من المقرر أن يبدأ يوم أمس الخميس.

لقد التقطوا صورة جماعية وشاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل وقت قصير من وصول المسلحين الساعة 12:59 صباحًا.





أحد الضحايا أحد الضحايا أحد الضحايا

وقال شهود لمحققي الشرطة إن المهاجمين لم يقولوا أي شيء وأطلقوا نحو 20 رصاصة. وقال أحد الشهود، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء البرازيلية "G1": "لم تكن هناك محادثة، ولم يكن هناك اعتداء، أو أي شيء، لقد وصلوا للتو وأطلقوا النار. وكان الأمر سريعًا جدًا جدًا. وفي غضون 30 ثانية، حدث كل شيء بالفعل. لقد كان مجرد إعدام. لذلك، أدركنا أنها لم تكن سرقة بالضبط".

وقالت الدكتورة تانيا مان، التي كانت تحضر المؤتمر وتعرف الأطباء شخصيًا، إنها وجراحين آخرين مصدومون من الهجوم. وقالت لـG1: "نحن مستاؤون من فقدان هؤلاء الزملاء، ونشعر بالرعب من القدوم إلى حدث مهم وعالمي، حيث يكون الجميع متحمسين، معتقدين أنهم سيدرسون وينمون ويطورون الطب. ونستيقظ على أنباء مقتل زملاء من الأشخاص المهمين بطريقة عنيفة وغير مبررة.

الدكتور بومفيم هو شقيق عضوة الكونغرس في ساو باولو سامية بومفيم.

وقال فلافيو دينو، وزير العدل والأمن العام، إن الشرطة الفيدرالية ترأس التحقيق وتنظر فيما إذا كان الهجوم مرتبطًا بعضو الكونعرس وزوجها غلوبر براغا، عضو الكونغرس عن ريو دي جانيرو.

وقال عضوا الكونغرس بومفيم وبراغا في بيان مشترك: "نطالب بإجراء تحقيق فوري ومتعمق لاكتشاف دوافع الجريمة، وكذلك تحديد هوية القتلة واعتقالهم".

أعرب الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا عن أسفه للحادث بتدوينة صادقة على موقع X. وكتب "تلقيت بحزن شديد وسخط نبأ إعدام دييجو رالف بومفيم وماركوس دي أندرادي كورساتو وبيرسيو ريبيرو ألميدا في ريو دي جانيرو في الساعات الأولى من يوم الخميس. تضامني مع عائلات الضحايا".