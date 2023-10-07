مقتل أردنية على يد زوجها في كندا
الشرطة الكندية وجهت تهمة القتل من الدرجة الثانية إلى الزوج وما زالت القضية منظورة لدى القضاء
في جريمة هزت الشارع العربي في كندا، أقدم رجل أردني على قتل زوجته الأردنية داخل منزلهما في حي "برامبتون"، بمنطقة بيل في كندا.
الشرطة الكندية اعتقلت على الفور الزوج "باسل محمد" البالغ من العمر 37 عاماً بتهمة قتل زوجته "رانيا بدران" البالغة من العمر 46 عاماً يوم الاثنين الماضي.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت" فقد تم استدعاء الشرطة إلى المنطقة الساعة العاشرة و27 دقيقة، وعندما وصلت الشرطة، عثر الضباط على المغدورة رانيا ولم يعلن بعد عن سبب الوفاة.
الشرطة الكندية وجهت تهمة القتل من الدرجة الثانية إلى الزوج وما زالت القضية منظورة لدى القضاء.
بيان الخارجية الأردنية
من جانبه، قال مدير وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة إن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في كندا، تتابع حادث مقتل مواطنة أردنية على يد زوجها الأردني في منطقة بييل، حيث ألقت السلطات المحلية القبض على الزوج الأردني البالغ من العمر 37 عاما.
وأكد السفير القضاة بأن السفارة الأردنية في العاصمة الكندية أوتاوا تتابع مع السلطات المحلية التحقيقات الجنائية للوقوف على ملابسات الجريمة، معربا عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة لعائلة الفقيدة.
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