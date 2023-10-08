أرنولد: الجيل الحالي ضعيف ومدلل وعلى الشباب ترك الهواتف

مع انتشار التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، عبر أرنولد شوارزنيغر عن شعوره بالقلق من أن يصبح الجيل الحالي ضعيفاً.

ويعتقد نجم السينما الذي تحول إلى سياسي أن الأجيال الشابة قد تكون "ضعيفة" و"مدللة للغاية".

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ففي حديثه للإذاعة الأميركية، قال شوارزنيغر البالغ من العمر 79 عاماً إن الشباب يجب أن يتعلموا "قبول الألم والبؤس والانزعاج".

واستمر في مقارنة الأجيال المختلفة بإنجازات الجيل الأول من الأميركيين، داعياً إلى تعليم الأطفال أن يكونوا أقوياء، عبر ممارسة الرياضة وتعلم معنى الألم والكفاح، بحسب تقرير لصحيفة "تلغراف".

"اتركوا هواتفكم"

إلى ذلك قال المواطن الأميركي المولود في النمسا، والذي كان يروج لكتابه الجديد "كن مفيداً"، إنه كلما زاد "النضال" كلما زاد النجاح.

وأضاف شوارزنيغر أن الشباب بحاجة إلى أن يكونوا أكثر نشاطاً، عبر خلق هدف ورؤية وشيء يمكنهم مطاردته، ناصحاً الأطفال بترك هواتفهم.

وتابع "أغلق هاتفك، وأوقف تشغيل الكمبيوتر، وأوقف تشغيل جهاز آيباد، وأوقف تشغيل كل شيء، واجلس هناك وفكر، ما هو الشيء الذي أنت شغوف به؟".