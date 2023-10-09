تنبأ بتسونامي.. هكذا ردت اليابان العالم الهولندي خائبا

بعد ساعات فقط من تحذير عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من نشاط زلزالي متوقع في مناطق جنوب شرق آسيا، أصدرت اليابان تحذيراً من حدوث تسونامي لجزرها الشرقية، إلا أنها عادت وألغته اليوم الاثنين.

فقد بدأت القصة يوم الأربعاء الماضي حيث غرّد هوغربيتس من حسابه X (تويتر سابقاً)، حين أكد استمرار نشاط الزلزال المتزايد على جانبي صفيحة بحر الفلبين. وأضاف "في 23 سبتمبر، شهدت المنطقة تقلبات كبيرة. فلتبقوا في حالة تأهب إضافي تحسبا. #الفلبين، #تايوان، #اليابان".

Increased #earthquake activity continues on both sides of the Philippine Sea plate. On 23 September a major fluctuation marked the region. Be on extra alert, just in case. #Philippines, #Taiwan, #Japan. pic.twitter.com/jKzwquLuOh — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) October 4, 2023

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والغريب أن العالم الهولندي المثير للجدل حدد في التغريدة الفلبين وتايوان واليابان، مرفقاً التغريدة بصور خرائط تظهر مناطق الخطر.

وبعد ساعات قليلة من تحذير عالم الزلازل الهولندي، أصدرت اليابان تحذيرا، صباح الخميس، من حدوث موجات مد "تسونامي" بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد، لكنها رفعته بعد حوالي ساعتين، ولم يتم الإبلاغ عن أي ضرر.

خاب توقعه

إلا أن توقعات العالم الهولندي باءت بالفشل وخاب توقعه، إذ ألغت اليابان اليوم تحذيراً من حدوث موجات تسونامي، شمل قطاعا واسعا من المناطق الساحلية على المحيط الهادي بعد أن كانت قد أصدرته لجزيرتين تقعان إلى الجنوب من العاصمة طوكيو.

وتم إلغاء التحذير عند الساعة 0300 بتوقيت غرينتش اليوم بعد أكثر من خمس ساعات من إصداره لجزيرتي إيزو وأوجاساورا اللتين تبعدان حوالي ألف كيلومتر جنوبي العاصمة. ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار كبيرة وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

زلزال بقوة 4.9 درجة

وكان التحذير قد صدر في أعقاب وقوع زلزال بالقرب من جزيرة توريشيما في الساعة 5:25 صباحا (بتوقيت اليابان)، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنها رصدت زلزالا في المنطقة بقوة 4.9 درجة.

فيما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن موجات المد وصلت بالفعل إلى بعض الجزر حيث تم الإبلاغ عن أمواج يصل ارتفاعها إلى 60 سنتيمترا.

يشار إلى أنه وبينما يؤكد الجيولوجيون أنه لا يمكن التنبؤ بحدوث الزلازل، يصر العالم الهولندي على الدفاع عن نظريته، وينسب النشاط الزلزالي على الأرض إلى حركة الكواكب واصطفافها، على الرغم من انتقادات أقرانه.