من دون قصد.. قتلت إسرائيل بهذا العام أميركيين جاؤوا لمساعدتها

ما بين يومي 5 و10 حزيران/يونيو 1967، هاجمت القوات الإسرائيلية بشكل مباغت المواقع العسكرية المصرية، فمنذ اليوم الأول لحرب الستة أيام، دمرت إسرائيل عددا كبيرا من طائرات سلاح الجو المصري تزامنا مع إغارتها بشكل مكثف على المطارات المصرية.

وبسب ذلك، فقدت القوات المصرية نسبة كبيرة من قدراتها العسكرية لتهيمن بذلك إسرائيل على الأجواء. من جهة ثانية، أطلق الإسرائيليون العنان لعملية عسكرية برية أسفرت عن احتلالهم لمناطق الجولان السوي وأراضي سيناء المصرية.

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وفي خضم هذا النزاع العربي الإسرائيلي، عاشت المنطقة على وقع توترات بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي بسبب حادثة السفينة يو أس أس ليبرتي (USS Liberty). فبشكل غريب، استهدف الإسرائيليون هذه السفينة الأميركية بعرض البحر الأبيض المتوسط متسببين في مقتل عدد كبير من الأميركيين.



صورة لطائرة من نوع ميراج 3 صورة ليو أس أس ليبرتي عقب الهجوم الإسرائيلي

هجوم إسرائيلي

قبل أسبوع من بداية حرب الستة أيام، التي تحدثت الولايات المتحدة الأميركية عن اتخاذ موقف الحياد بها، أرسلت واشنطن السفينة يو أس أس ليبرتي نحو شرق المتوسط. وعلى مقربة من المياه الإقليمية المصرية، كلفت يو أس أس ليبرتي بمهمة استخباراتية لجمع الإشارات الإلكترو مغناطيسية بالمنطقة. ومع بداية الحرب، وجه المسؤولون الأميركيون رسائل للسفينة يو أس اس ليبرتي، المقدر وزنها بأكثر من 7500 طن، لتوخي الحذر بالمنطقة ومراقبة جميع التحركات خوفا من إمكانية تعرضها لهجوم مصري.

يوم 8 حزيران/يونيو 1967، تعرضت السفينة يو أس أس ليبرتي، خفيفة التسليح، لهجوم إسرائيلي مباغت بالمياه الدولية. فبدون سابق إنذار، وجهت طائرات إسرائيلية من نوع ميراج 3 (Mirage III) وميستار 4 (Mystère IV) وابلا من قنابل وقذائف النابالم نحو السفينة الأميركية. وبالتزامن مع ذلك، فشلت يو أس اس ليبرتي في الإتصال بالقيادة الأميركية بسبب تشويش الطائرات الإسرائيلية على أجهزة الإتصال. لاحقا، تمكنت يو أس أس ليبرتي من الاتصال بحاملة الطائرات ساراتوغا (Saratoga) التي أرسلت على عين المكان سربا تكون من 12 طائرة حربية لحمايتها والدفاع عنها. ومع سماعه بما حدث، أصدر وزير الدفاع الأميركي روبرت ماكنامارا (Robert McNamara) أوامره للطائرات الأميركية بالعودة أدراجها لتظل بذلك يو أس أس ليبرتي بدون حماية أمام القصف الإسرائيلي.

قتلى وتعويضات

مع نهاية القصف الجوي، أقدمت بعض الزوارق الحربية الإسرائيلية على توجيه وابل من القذائف المدفعية والطربيدات نحو يو أس أس ليبرتي. وعقب تعرضها لأضرار جسيمة، عمد قسم كبير من طاقم يو أس أس ليبرتي لإخلائها عن طريق اللجوء لقوارب النجاة. وبخرق واضح للمعايير والقوانين البحرية الدولية، استهدف الإسرائيليون قوارب النجاة متسببين بذلك في ارتفاع حصيلة الضحايا الأميركيين.

استمر الهجوم الإسرائيلي لنحو ساعتين. وخلالهما، قتل 34 بحار أميركي وأصيب 171 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

عقب الحادثة، اتجهت إسرائيل لتقديم اعتذارات للجانب الأميركي مؤكدة على استهداف يو أس أس ليبرتي بشكل خاطئ. وبالفترة التالية، اتجه الأميركيون والإسرائيليون لإجراء تحقيقات حول ما حصل بالبحر المتوسط يوم 8 حزيران/يونيو 1967.

خلال شهر أيار/مايو 1968، قدمت إسرائيل مبلغ 3.32 مليون دولار لعائلات قتلى يو أس أس ليبرتي. وبالعام التالي، وافقت إسرائيل على تقديم مبلغ إضافي قدرت قيمته بحوالي 3.57 مليون دولار للجرحى. ومطلع الثمانينيات، قدم الإسرائيليون مبلغ 6 ملايين دولار للأميركيين كتعويض على تدمير السفينة يو أس أس ليبرتي.