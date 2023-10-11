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إعصار المكسيك
الحياة توقفت في المكسيك خوفا من الإعصار
كوارث طبيعية

إعصار شديد الخطورة برياح عاتية يجتاح المكسيك

ليديا أصبح إعصاراً "شديد الخطورة" من الفئة الرابعة (على سلّم تصاعدي من خمس درجات) قبيل وصوله إلى البرّ المكسيكي.

بويرتو فالارتا (المكسيك) - فرانس برس 
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بدأ الإعصار الشديد الخطورة "ليديا" باجتياح البرّ المكسيكي مساء الثلاثاء بقوة إعصار من الفئة الرابعة (على سلّم تصاعدي من خمس درجات) ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 220 كلم/ساعة، بحسب ما أعلن المركز الأميركي للأعاصير.

وقال "المركز الوطني للأعاصير" ومقرّه في الولايات المتّحدة إنّ ليديا، وهو إعصار تشكّل فوق المحيط الهادئ وزادت قوّته كثيراً مع اقترابه من سواحل وسط غرب المكسيك، وصل إلى اليابسة في الساعة 23,50 بتوقيت غرينتش قرب مدينة لا بينيتاس في ولاية خاليسكو.

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الإعصار وصل بالفعل إلى بر المكسيك
من 3
  • الإعصار وصل بالفعل إلى بر المكسيك
  • حواجز لمواجهة الرياح
  • أهالي يتحصنون
(3 صور)
الإعصار وصل بالفعل إلى بر المكسيك
الإعصار وصل بالفعل إلى بر المكسيك
حواجز لمواجهة الرياح
حواجز لمواجهة الرياح
أهالي يتحصنون
أهالي يتحصنون

وكان ليديا أصبح إعصاراً "شديد الخطورة" من الفئة الرابعة (على سلّم تصاعدي من خمس درجات) قبيل وصوله إلى البرّ المكسيكي.

وحتى قبل وصول الإعصار هطلت الأمطار بغزارة في بويرتو فالارتا ممّا دفع بالمئات للاحتماء منها، بينما عمدت متاجر عديدة إلى تحصين واجهاتها الزجاجية بألواح خشبية.

وقال لويس راموس (29 عاماً) بينما كان يحصّن واجهة الحانة التي يعمل فيها: "الإعصار آتٍ.. ويتعيّن علينا أن نتوخّى الحيطة والحذر".

وفي فندق كان عمّاله يضعون أكياساً من الرمل تحسّباً للفيضانات المتوقّع أن تنجم من الإعصار، ذكر مدير الصيانة فيليبي بينيتو أنه "من الأفضل للمرء أن يكون في مأمن بدلاً من أن يفرّ".

وعلّقت المدارس في المنطقة الدراسة وطلبت السلطات من المتاجر إغلاق أبوابها مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقال غيراردو ألونزو كاستيلون، مدير الحماية المدنية وإدارة الإطفاء في بويرتو فالارتا إنّ "كلّ ما لا ينطوي عمله على مهام طارئة يجب أن يغلق. ندعو أيضاً سكّان المناطق الخطرة لإخلائها والاحتماء".

وأعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال مؤتمره الصحافي اليومي أنّ أجهزة الحماية المدنية "في حالة تأهّب"، مؤكّداً أنّ الجيش نشر "حوالي 6 آلاف عنصر من القوات المسلّحة" تحسّباً.

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وبحسب هيئة الأرصاد الجوية المكسيكية، فإنّ المناطق التي يُتوقّع أن تكون الأكثر تضرّراً من الإعصار تمتدّ من ولاية كوليما (غرب) إلى ولاية ناياريت (شمال غرب)، حيث من المتوقع هطول أمطار تتراوح بين 150 إلى 250 ملم.

وطلبت السلطات من سكّان المناطق المعرّضة للخطر توخّي الحيطة والحذر واللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة والابتعاد عن السواحل.

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