جاستن بيبر يبكي إسرائيل بصورة دمار من غزة.. ويثير زوبعة

على خطى الممثلة الأميركية الشهيرة جيمي لي كورتتس، وقع المغني جاستن بيبر في الخطأ نفسه حيث عبّر عن تعاطفه مع إسرائيل في الأحداث الأخيرة بنشر صور لقطاع غزة المدمر خلال القصف الإسرائيلي لكن من عام 2021.

فقد نشر بيبر على حسابه في إنستغرام منشوراً حمل عنوان "الصلاة من أجل إسرائيل"، واستخدم فيه صورة من حملة القصف الإسرائيلية على غزة عام 2021، حيث ظهر برج مازال مدمراً إلى الآن على خرائط "غوغل".

Bieber's "praying for Israel" Instagram story appears to have reposted an account that used a photo from Israel's 2021 bombing campaign in Gaza. The destroyed tower still shows up on Google Earth https://t.co/Yp6IGPOFHj pic.twitter.com/aC1y7kKV4l — Evan Hill (@evanhill) October 11, 2023

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وكانت الممثلة الأميركية جيمي لي كورتتس قد حذفت منشوراً مماثلاً قبل أيام بعد أن تفاجأت أن الأطفال الذين في الصورة ليسوا من إسرائيل بل من غزة، وذلك بعد مقتل عشرات الأطفال في غزة بقصف إسرائيلي.

إذ استخدمت في منشورها صورة لأطفال فلسطينيين يفرون من الغارات الجوية لإظهار دعمها لإسرائيل وسط الحرب التي اندلعت في المنطقة قبل أيام.

وغفلت كورتتس عن تفاصيل الصورة التي التقطت في مدرسة فلسطينية في شمال غزة".

فسارعت على الفور إلى حذف المنشور بعد عاصفة انتقادات من متابعيها الذين أشاروا إلى الخطأ الذي ارتكبته.

مقتل أكثر من 1200 فلسطيني

يذكر أن إسرائيل بدأت قصفا على غزة بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس، السبت الماضي، على إسرائيل التي ردت بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة وفرض حصار مطبق على القطاع.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس الأربعاء، بـ"سحق" حركة حماس، فيما تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي في مقابل إطلاق حماس والجهاد صواريخ على إسرائيل.

وقتل أكثر من 1200 شخص في القطاع الفلسطيني في غارات جوية إسرائيلية، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.