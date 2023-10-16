انهيار مبنى من 5 طوابق شرق لبنان.. وأعمال لسحب العالقين

انهار جزئياً مبنى في منطقة المنصورية شرق العاصمة اللبنانية بيروت، مؤلف من 5 طوابق.

انهيار مبنى سكني في منطقة المنصورية مؤلف من ٥ طبقات (٣ طوابق علوية وطابقين سفليين) بوجود سكان داخل المبنى وقد تم استدعاء فرق الإنقاذ على الفور إلى المكان للبحث عن ناجين والتحقق من وجود أي جرحى أو وفيات.

pic.twitter.com/fAPXvTgx2d — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 16, 2023

وكان سكان المبنى سمعوا صباحاً أصوات تصدّع لينهار المبنى لاحقاً . وتوجهت فرق الإنقاذ على الفور إلى المكان وبدأوا البحث عن عالقين تحت الأنقاض.

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وفيما لم يعرف عدد الموجودين في المبنى لحظة وقوع الحادث، قال الدفاع المدني إن السيول وتصدع عمودين وراء انهيار المبنى، مشيراً إلى أنه تم إخلاء المبنى المجاور خوفا من تعرضه لأي تصدع.

ولم تعرف أسباب انهيار المبنى، علماً أن لبنان يشهد منذ صباح اليوم الباكر أمطاراً وسيولاً.