قائمة فوربس 2023: 4 لاعبين بالدوري السعودي بصدارة الأرباح السنوية

أماطت مجلة فوربس الاقتصادية الشهيرة، اللثام عن قائمتها لأعلى 10 لاعبي كرة قدم أجراً في العالم لعام 2023، وهي القائمة التي تعلنها المجلة سنوياً منذ عام 2014.

ومن بين اللاعبين العشرة الأوائل وفق قائمة فوربس التي تناقلتها وسائل إعلام، حصل لاعبو الدوري السعودي للمحترفين على 4 مراكز هذا العام، ويمثلون أكثر من نصف إجمالي عام 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى صفقاتهم المربحة على أرض الملعب.

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ولاعبو كرة القدم الأعلى أجراً في العالم، بحسب مجلة فوربس، هم كريستيانو رونالدو (260 مليون دولار)، وليونيل ميسي (135 مليون دولار)، ونيمار (112 مليون دولار)، وكيليان مبابي (110 ملايين دولار)، وكريم بنزيمة (106 ملايين دولار).

كما جاء ضمن القائمة إيرلينغ هالاند (58 مليون دولار)، ومحمد صلاح (53 مليون دولار)، وساديو ماني (52 مليون دولار)، وكيفن دي بروين (39 مليون ودولار)، وهاري كين (36 مليون دولار).

ويتضمن تصنيف فوربس إجمالي الأرباح على أرض الملعب لموسم 2023 - 2024، بما في ذلك الرواتب الأساسية والمكافآت، وفي بعض الحالات، اتفاقات حقوق الصور الخاصة بالنادي، والتقديرات خارج الملعب، ويتم تحويل جميع الأرقام إلى الدولار الأميركي باستخدام سعر الصرف الحالي.

وفي المجمل، من المتوقع أن يحصل لاعبو كرة القدم العشرة الأعلى أجراً في العالم على 995 مليون دولار هذا الموسم، قبل الضرائب ورسوم الوكلاء، وهذا يمثل زيادة مذهلة بنسبة 53 في المائة على قائمة العام الماضي، التي صنفت 10 لاعبين بمبلغ قياسي بلغ 652 مليون دولار.

ويحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، صدارة قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجراً في عام 2023، وذلك بإجمالي أرباح متوقعة تبلغ 260 مليون دولار.

وكان قرار رونالدو بالانتقال إلى النصر السعودي في وقت سابق من هذا العام، بعد انفصال فوضوي مع مانشستر يونايتد، بمثابة بداية عملية انتقال عديد من النجوم العالميين إلى المملكة. ومن المتوقع أن يحصل رونالدو على 200 مليون دولار من ناديه، ولكن يعتقد بأن عقده يشمل أجور اللعب، بالإضافة إلى حوافز مالية من الاتفاقات التجارية التي يسهلها النادي. وفي حين تردد أن النصر اشترى جزءاً من حقوق صورته، فإن رونالدو ما زال يحتفظ بعديد من عقود الإعلانات، التي تشمل علامات تجارية عالمية، حيث يكسب منها ما يقدّر بنحو 60 مليون دولار سنوياً.

ووصل ميسي إلى المركز الثاني بإجمالي أرباح متوقعة قدرها 135 مليون دولار. وهذا يجعل ميسي أول لاعب في الدوري الأميركي لكرة القدم يظهر ضمن العشرة الأوائل منذ ديفيد بيكهام في عام 2012.

أما المركز الثالث، فكان للبرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي، بإجمالي أرباح متوقعة قدرها 112 مليون دولار، بواقع 80 مليون دولار من ناديه و32 مليون دولار من الإعلانات.

وفي المركز الرابع يأتي الفرنسي كيليان مبابي بإجمالي أرباح متوقعة قدرها 110 ملايين دولار، يليه في المركز الخامس مواطنه المخضرم كريم بنزيمة بإجمالي أرباح متوقعة قدرها 106 ملايين دولار، بواقع 100 مليون دولار من ناديه الاتحاد السعودي، و6 ملايين دولار من حقوق الرعاية.

وفي المركز السادس يأتي النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي بإجمالي أرباح متوقعة قدرها 58 مليون دولار، ثم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في المركز السابع بإجمالي أرباح متوقعة قدرها 53 مليون دولار، قبل أن يظهر اسم رابع لاعبي الدوري السعودي بالقائمة، وهو السنغالي ساديو ماني لاعب نادي النصر، الذي يحل ثامناً بإجمالي أرباح متوقعة قدرها 52 مليون دولار، بواقع 48 مليون دولار من النادي و4 ملايين دولار من الإعلانات.

أما في المركز التاسع فجاء البلجيكي كيفن دي بروين بإجمالي أرباح متوقعة قدرها 39 مليون دولار، ثم جاء الإنجليزي هاري كين، المنتقل حديثاً لبايرن ميونيخ الألماني، في المركز العاشر بإجمالي أرباح متوقعة قدرها 36 مليون دولار.