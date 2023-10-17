فيديو من صحراء النقب.. أسيرة حماس الشقراء ترقص وتغني

بعد أن بثت حماس فيديو لفتاة إسرائيلية فرنسية تدعى ميا شيم مصابة، انتشرت مجدداً على مواقع التواصل فيديوهات من مهرجان نوفا الموسيقي في صحراء النقب، حيث أخذت الحركة العدد الأكبر من أسراها الإسرائيليين.

فقد تداول عدد من الإسرائيليين على تيك توك فيديو للشابة الشقراء وهي ترقص فرحة في المهرجان، وسط أصدقائها، قبل أن يباغتهم عناصر حماس فجر السابع من أكتوبر.

مادة اعلانية

وبدت الشابة العشرينية مبتهجة، ترقص وتغني، قبل أن تنقلب الأمور رأساً على عقب، وتصاب في يدها.

أمها تناشد

أتى ذلك، فيما ظهرت والدتها اليوم الثلاثاء تناشد "زعماء العالم إطلاق سراح ابنتها".

وقالت كيرين شيم في مؤتمر صحافي من تل أبيب "أطلب من زعماء العالم إعادة ابنتي إلينا في الحالة التي هي عليها اليوم، وكذلك الرهائن الآخرين".

كما أكدت أن "ابنتها كانت في الحفلة وخطفتها حماس منها، ونقلتها إلى غزة."



والدة ميا شيم (رويترز) صورة ميا شيم (فرانس برس)

وروت شيم أنه لحين نشر فيديو ابنتها أمس ، "لم تكن تعلم إن كانت حية أم ميتة"، لكنها لفتت إلى أنها سمعت بأنها أصيبت بكتفها أو ساقها، وخضعت لعملية جراحية.

كذلك اعتبرت أن ميا بدت مرعوبة في الفيديو، وردّدت ما طلب منها أن تقوله.

من جهته، ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء بفيديو الفتاة التي تحمل الجنسية الفرنسية، واصفا إياه بـ"المشين" و"المعيب". ودعا للإفراج الفوري وغير المشروط عنها"، مضيفا أن "بلاده على أهبة الاستعداد وتسعى مع شركائها للإفراج عن رهائن فرنسيين تحتجزهم حماس".

مصابة وتعالج

أتى ذلك، بعدما نشرت حماس مساء أمس شريط فيديو ظهرت فيه ميا مصابة بيدها، بينما قام طبيب ما على ما يبدو من حماس بعلاجها.

وفي المقطع ظهرت الشابة مستيقظة ومستلقية على ظهرها.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان كشف أمس في حصيلة جديدة بعد عشرة أيام من الهجوم المباغت الذي شنته كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، أن عدد الأسرى في قطاع غزة وصل إلى 199 شخصاً.

في حين أعلنت كتائب القسام أن عدد الأسرى لديها 200 بينهم ضباط رفيعي الرتب، بالإضافة إلى 50 متواجدين مع فصائل فلسطينية أخرى.