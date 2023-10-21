مصلون بمسجد في كندا يستقبلون رئيس وزرائها بصيحات الاستنكار والاستهجان
فيديو رئيس الوزراء وهو يواجه الحشد الغاضب "بسبب لا مبالاته مما يتعرض له الفلسطينيون" في غزة، حظي باهتمام واسع
واجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ردود فعل عنيفة خلال زيارة قام بها أمس لمسجد في أكبر مدن كندا، وهي تورونتو عاصمة مقاطعة أونتاريو، بسبب ردة فعله على الصراع بين إسرائيل وحماس، حيث ظهر مصلون في فيديو التقطه أحدهم وهم يهتفون: "عار عليك. خذ من جاؤوا معك واخرج من هنا.. كم عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يجب قتلهم قبل أن تدعو إلى وقف إطلاق النار؟".
بعدها أطلق معظمهم صيحات استهجان واستنكار، رافقت ترودو الذي بدا متوترا وهو محاط برجال أمن رافقوه إلى سيارته من دون أن يعلق على ما حدث، بحسب ما ورد بصحيفة The Toronto Sun المحلية، والتي ذكرت بخبرها أن فيديو رئيس الوزراء وهو يواجه الحشد الغاضب "بسبب لا مبالاته مما يتعرض له الفلسطينيون" في غزة، حظي باهتمام واسع وانتشر على منصات التواصل المختلفة.
وكان ترودو قام بزيارة للمسجد من دون أن يخبر مكتبه وسائل الإعلام مسبقًا عن خط سير رحلته العامة. مع ذلك، أكد مكتبه أن زيارته لمسجد "المنظمة العالمية للمسلمين" في المدينة، كانت لإظهار الدعم للمتضررين في المجتمع الإسلامي من الأحداث في الشرق الأوسط.
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