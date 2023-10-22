وين خليل.. طفل نجا وحيداً من عائلته يقبل أخاه بين الجثث

من وسط الجثث الملفوفة بأكفان بيضاء، ظهر الطفل خالد جودة هائماً على وجهه يبحث عن أفراد أسرته الذين قضوا جميعاً في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

خالد الناجي الوحيد بين أفراد عائلة جودة في غزة، ظهر في مقطع مصور يبحث عن أفراد أسرته، متسائلا "وين خليل" الذي قد يكون أحد أشقائه.

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فقد أظهر الفيديو الطفل يفتش عن أحبابه الممددين أرضا في أكفان، وهو يحاول التعرف عليهم، متسائلاً عن "خليل" .

وبعد أن عثر عليه قبله باكياً على جبينه، في مشهد يخطف الانفاس للوداع الأخير.

ارتفاع عدد الضحايا

يذكر أن عدد الضحايا الفلسطينيين وصل منذ السابع من أكتوبر إلى 4385، نصفهم من النساء والأطفال. فيما أصيب 13561 آخرون.

أما على الجانب الإسرائيلي فلقي أكثر من 1400 شخص مصرعهم، معظمهم سقطوا في الهجوم المباغت الأولي في 7 أكتوبر عندما اقتحم مسلحو حماس مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

فيما رجح الجيش الإسرائيلي وجود نحو 203 أسير، حاليا في غزة.