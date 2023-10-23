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رغد مع والدها صدام حسين
رغد مع والدها صدام حسين

ابنة صدام حسين إلى الواجهة.. حكم بالسجن 7 سنوات

العربية.نت
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طفا اسم رغد صدام حسين مجددا إلى السطح خلال الساعات الماضية على الرغم من غيابها عن المشهد الإعلامي منذ فترة طويلة.

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أما السبب فيعود إلى إصدار محكمة عراقية، أمس الأحد، حكما بسجن ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بتهمة نشر أفكار حزب البعث المنحل في العراق.

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فيما كشفت وثيقة صادرة عن محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد "الحكم غيابيا على المدانة رغد صدام حسين بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات وفقا لأحكام المادة التاسعة من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016".

رغد صدام حسين
رغد صدام حسين

وذكرت الوثيقة أن الحكم صدر "عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلاميا لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الإعلام والترويج لأفكاره في القنوات عام 2021".

يذكر أن رغد تعيش في الأردن منذ سقوط نظام والدها صدام حسين في أبريل عام 2003.

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