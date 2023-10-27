إطلاق "العربية Business".. خدمة استثنائية لجمهور المال والأعمال

أعلنت شبكة "العربية" الإخبارية عن إطلاقها "العربية Business" كخدمة استثنائية لجمهور المال والأعمال، وذلك عبر أجهزة التلفزيون من خلال البث على القمر الصناعي يوتلسات، ومنصة "شاهد"، و"يوتيوب"، وكذلك عبر خدمة البث المباشر من خلال موقع "العربية.نت".

تأتي هذه الخدمة في ظل تزايد وتسارع الأحداث السياسية والحروب والكوارث في المنطقة والعالم، ما يتطلب المزيد من التغطيات المباشرة والموسّعة على مدار الساعة من قبل قناتي "العربية" و"الحدث".

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في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" وشبكة "العربية" الإخبارية، وليد بن ابراهيم آل ابراهيم: "إن تفرّغ قناتَي العربية والحدث لتغطية الأحداث الكبرى التي تشهدها المنطقة عموماً وأحداث غزة الأخيرة خصوصاً أدى بنا لإطلاق "العربية Business" كنافذة اقتصادية ومالية جديدة متجدّدة، متخصصة بالمال والأعمال."

وأضاف آل ابراهيم: "من المعروف أن نبض الأسواق المالية العالمية لا يتوقف حتى في ظل الحروب والكوارث، لذا آثرنا أن تظل العربية مصدراً أساسياً لمشاهديها المهتمين بمتابعة آخر مستجدات الاقتصاد وأسواق المال، من دون التأثير على تركيز المتابعين على ما يجري حالياً من أحداث في غزة وغيرها إنْ كان ذلك في منطقتنا أو حول العالم."

من جانبه قال مدير عام قناتي "العربية" و"الحدث" ممدوح المهيني: "إن قطاع المال والأعمال الذي تقدمه برامج "أسواق العربية" هو الأعلى مشاهدة من قبل جمهور الأعمال في المنطقة العربية. وقد اتخذنا مؤخراً قرار إطلاق خدمة "العربية Business" نتيجة تزايد وتيرة الحروب والأحداث المروعة في العالم عموماً ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خصوصاً، بداية من الزلازل في تركيا وسوريا ومن ثم المغرب، والحرب في أوكرانيا والسودان، وأخيراً غزة، وبالتالي انصباب اهتمام المشاهدين على تفاصيل تلك الأحداث على مدار الساعة."

وختم المهيني: اليوم قررنا تنفيذ ما بدأنا التخطيط له في وقت سابق بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة الشيخ وليد بن ابراهيم آل ابراهيم وأعضاء المجلس، فجاءت "العربية Business" كخدمة استثنائية تطلّ خلالها برامج أسواق العربية على المشاهدين بشكل منفصل، فيما يبقى الهدف تلبية احتياجات الناس في "أن تعرف أكثر" سواءً في الشؤون السياسية وملحقاتها، أو في شؤون المال والأعمال المرتبطة بشكل وثيق بكل ما يجري من أحداث على المقلب السياسي".

جدير بالذكر أنه يمكن متابعة خدمة "العربية Business" عبر الترددات والمنصات التالية:

• القمر يوتلسات E8WB عبر التردد 11470 – المدار 7 درجة غرب/الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل خطأ 6/5، معدل تردد الموجة QPSK، إشارة البث DVB-S

• منصة "شاهد"

• AlArabiyaBusiness على يوتيوب

• خدمة البث المباشر على العربية.نت