الخوف يبدو على "وجه" ظهر بصورة لأحد كواكب المجموعة الشمسية

صورة حديثة التقطتها مركبة أميركية لأحد كواكب المجموعة الشمسية، لفتت أنظار وأثارت تساؤلات من رأى فيها وجه كائن عابس وخائف وقلق، وفقا لما يمكن استنتاجه مما نقلته شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، من دون أن تشير إلى أن "الخوف" البادي على ملامح الوجه، له علاقة بما يشهده عالم الأرض من حروب ونزاعات.

وقالت "فوكس" بتقريرها، إن الصورة التقطتها مركبة Juno التي أطلقتها "ناسا" في 2011 ووصلت في 2016 لتدرس المدارين القطبيين كواكب النظام الشمسي، كما لتدرس حقل جاذبيته وغلافه الجوي وحقله المغناطيسي.

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والصورة التي التقطتها "جونو" في 7 سبتمبر الماضي، هي لمنطقة شمالية في أحد قطبي الكوكب، معروفة باسم Jet N7 المتلبدة فيها سحب غازية، وتصفها NASA في تقاريرها بأن دراستها تقود العلماء إلى ما يسمونه Pareidolia المشيرة إلى "التأثير الذي يجعل المراقبين يرون الوجوه أو الأشكال الأخرى في الأنماط العشوائية" إشارة لما يرونه أثناء دراستهم لغيوم المشتري الغازية العملاقة، كما لما يحدث فيه من رياح وعواصف تستمر أحيانا مئات السنين.

ويظهر في الصورة التي التقطتها "جونو" من ارتفاع 7680 كيلومترا عن الكوكب، ما يبدو أنه وجه بعينين وأنف وفم. وهي ليست المرة الأولى التي تلتقط فيها "ناسا" صورة لما يبدو أنه وجه على كوكب، ففي 1976 التقطت "فائكينغ 1" صورة شهيرة، هي المعروض فيديو عنها أعلاه، وظهر فيها "وجه على المريخ"، ثم تبين أنها مجرد صخرة عادي. كما تم التقاط صورة مماثلة في 2001 على المريخ أيضا.