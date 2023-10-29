زلزالان بقوة 6.3 و5.5 يضربان منطقتين.. هل هذا ما توقعه الهولندي؟

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن زلزالا بلغت شدته 6.3 درجة ضرب منطقة جزر فانواتو، اليوم الأحد. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 94 كيلومترا.

ومساء السبت، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.5 درجة ضرب كيبولاوان بارات دايا في إندونيسيا. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، وأن مركزه يبعد 375 كيلومترا شمال شرقي كوبانغ في إندونيسيا.

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وكان عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس قد حذر في تغريدة على حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، حيث أعاد التغريد بالنشرة الفلكية التي يصدرها عن طريق الهيئة التي يرأسها SSGEOS، إذ حذر من تقارب قادم لما لا يقل عن 5 اقترانات كوكبية، والتي بدأت الجمعة وتستمر إلى الغد 30 أكتوبر، مشيراً إلى أهمية تلك الاقترانات بسبب تقاربها مع اكتمال القمر.

Five lunar conjunctions and five planetary conjunctions in the next three days. I explained this geometry in the latest video. Potential for strong to major seismic activity.https://t.co/Lr22avgaKH https://t.co/yid8yPUbzT — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) October 28, 2023

وحذر من الاقتران الرباعي الذي يضم المريخ وعطارد والأرض والمشتري، في خط مستقيم تقريبًا في تلك الفترة التي حددها، وبحسب هوغربيتس، فإن القمر أيضا يقترن مع المشتري وعطارد والمريخ والشمس.

وأشار إلى أن ذلك "يحدث في وقت قصير جدًا، وهذا ما يجعل الأمر بالغ الأهمية"، حيث سيتم توليد تيارات كهرومغناطيسية قوية جدًا من خلال هندسة الكواكب والقمر، مما قد "ينتج عنه نشاط زلزالي كبير حقًا"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى يوم 31 أكتوبر بالتحديد، إلا أنه قال إن توقعاته قد تتقدم أو تتأخر بمقدار يوم، مضيفا: "نحن لا نعرف بالضبط متى ستحدث زلازل أكبر بسبب هذه الهندسة، لكنني أتوقع حوالي 31 من الشهر، أكثر أو أقل يومًا واحدًا.. لكن توقعوا نشاطًا زلزاليًا كبيرا".

واختتم بالقول بأنه "يجب أن ننتظر ونرى كيف تستجيب الأرض.. هذا أسبوع مثير للاهتمام للغاية..كونوا في حالة تأهب إضافي".

ويؤكد العلماء ويصرون على أنه لا توجد أي طريقة علمية تتيح التنبؤ بالزلازل قبل حدوثه، إلا أن اسم العالم الهولندي المثير للجدل يتردد مع كل هزة تصيب القشرة الأرضية، فنراه يطل علينا مذكرا "لقد توقعت هذا الزلزال.. وحذرت من هذه الهزة".