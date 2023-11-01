هكذا فضح هذا الرجل البرنامج النووي العسكري الإسرائيلي

أواخر خمسينيات القرن الماضي، باشرت إسرائيل بإنشاء مفاعل ديمونة النووي، بشكل سري، بصحراء النقب. وما بين عامي 1962 و1964، باشرت إسرائيل بتشغيل هذا المفاعل الموجود بصحراء النقب. وفي الآن ذاته، اتجهت تل أبيب للاستفادة من الأبحاث النووية، بمساعدة فرنسا، بهذا المفاعل للبدء ببرنامج تسلح نووي.

وخلال الثمانينيات، جذب مفاعل ديمونة انتباه العالم. فبفضل تصريحات وصور قدمها العالم النووي الإسرائيلي مردخاي فعنونو (Mordechaï Vanunu)، اكتشف العالم طبيعة البرنامج النووي العسكري الإسرائيلي.

مادة اعلانية

العمل بمفاعل ديمونة

إلى ذلك، ولد فعنونو بمدينة مراكش المغربية عام 1954. وبعمر التسع سنوات، انتقل الأخير رفقة عائلته للعيش بإسرائيل. وهنالك، اتجه فعنونو للعمل بصفوف جيش الدفاع الإسرائيلي حيث حصل على رتبة نقيب. لاحقا، تخصص مردخاي فعنونو في مجال الفيزياء. وعقب تخرجه، أرسل الأخير للعمل بمفاعل ديمونة النووي أين أوكلت له مهمة مراقبة نسبة الإشعاعات.

أثناء فترة عمله بالمفاعل، درس فعنونو الجغرافيا بجامعة بن غريون. وهنالك، تقرب هذا الفيزيائي من عدد من الطلاب الشيوعيين ليبدأ تدريجيا بالميلان نحو اليسار الراديكالي. خلال الثمانينيات، عارض فعنونو التوجهات الخارجية الإسرائيلية وانتقد عام 1982 الحرب على لبنان. من جهة ثانية، أنشأ فعنونو حركة طلابية راديكالية وأظهر نوعا من التعاطف مع الفلسطينيين. وبسبب ذلك، تعرض الأخير لملاحقات أمنية.

كاميرا سرية

أيضا، عمد مردخاي فعنونو لإدخال كاميرا بشكل سري للمرافق الحساسة بالمفاعل وأقدم على تصوير أجزاء منه لإظهار الطبيعة العسكرية للبرنامج النووي الإسرائيلي. وبسبب أنشطته السياسية المثيرة للشكوك، فصل فعنونو من عمله. ومع طرده من مفاعل ديمونة، تنقل فعنونو بين عدد من دول شرق آسيا واعتنق المسيحية، مثيرا بذلك غضب العديد من المقربين منه.

فضح الأسرار النووية

منتصف الثمانينيات، دخل مردخاي فعنونو في اتصال مع جريدة الصنداي تايمز (The Sunday Times) البريطانية وعرض عليهم فكرة تسليمهم معلومات وصورا حساسة حول طبيعة البرنامج النووي الإسرائيلي ذي التوجهات العسكرية. وبادئ الأمر، ترددت هذه الجريدة البريطانية في القيام بذلك حيث تخوف المسؤولون بها من حقيقة المعلومات التي قدمها فعنونو. في الفترة السابقة، عاشت الصنداي تايمز على وقع فضيحة غير مسبوقة بسبب قيامها بنشر مذكرات مزيفة لأدولف هتلر. وقد أثارت هذه الفضيحة حينها استياء القراء الذين شككوا في مدى مصداقية معلوماتها.

وأملا في التأكد من معلومات فعنونو، عرض الصحافيون البريطانيون بصنداي تايمز الصور على مختص بالمجال النووي. وعقب جملة من الأبحاث، أكد الأخير الطابع العسكري للبرنامج النووي الإسرائيلي وتحدث عن امتلاكها لما لا يقل عن 200 رأس نووي.

"فتاة تقربت من فعنونو"

في الأثناء، حصل الموساد الإسرائيلي على معلومات استخباراتية حول أنشطة فعنونو. وللرد على ذلك، أرسل الموساد فتاة تقربت من فعنونو وأقنعته بالسفر معها نحو روما. وبالعاصمة الإيطالية، تمكن الموساد من اختطاف فعنونو ونقله لإسرائيل عقب تخديره. وفي خضم هذه الأحداث، نشرت صحيفة الصنداي تايمز الصور والتقارير التي حصلت عليها من فعنونو حول الطبيعة العسكرية للبرنامج النووي الإسرائيلي مثيرة بذلك ضجة عالمية.

في إسرائيل، مثل مردخاي فعنونو أمام القضاء بتهمة الخيانة لينال عقب نهاية جلسات المحاكمة حكما بالسجن 18 سنة. وعام 2004، أطلق سراح الأخير تزامنا مع فرض شروط قيدت حريته وجعلته تحت الإقامة الجبرية.