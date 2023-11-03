طلب "قنبلة".. تطبيق ترجمة يورط سائحاً ويتسبب في اعتقاله!

لا شك أن التكنولوجيا وبرامج وتطبيقات الهواتف النقالة سهلت علينا حياتنا في شتى المجالات، بما في ذلك التواصل حتى لو لم نكن نتقن لغات أخرى، لكن الاعتماد عليها كلية قد يؤدي إلى مواقف محرجة بل وقد ينتهي بك المطاف خلف القضبان بسبب خطأ في الترجمة الآلية.

وهو بالضبط ما حدث لأحد السيّاح في البرتغال، إذ تعرض لمشكلة بسبب خطأ في عمل تطبيق ترجمة الأصوات. الذي حاول استعماله لطلب العصير في أحد المطاعم.

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ووفق لصحيفة The Telegraph فإن سائحا أذربيجانيا يبلغ من العمر 36 سنة، وخلال تواجده في أحد المطاعم في البرتغال حاول التفاهم مع النادل في المطعم عن طريق تطبيق لترجمة الأصوات. وأراد أن يطلب عصير الرمان. بيد أن التطبيق أخطأ في ترجمة كلامه وظن النادل أن السائح يريد “رمانة هجومية-قنبلة”، فأسرع الأخير بطلب الشرطة.

وفعلا حضرت الشرطة إلى المطعم واعتقلت السائح الأذري وتم التحقق من بياناته وتفتيش غرفته وأغراضه. وبعد أن تبين أن كل شيء على ما يرام وأن الرجل لم يكن لديه أسلحة، أُطلق سراحه.

وبعد هذه الحادثة المربكة هل ستثقون في تطبيقات الترجمة الفورية للأصوات؟ شاركونا تجاربكم إذا حصلت معكم مواقف شبيهة؟