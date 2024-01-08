اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
In this photo provided on Monday, Jan. 8, 2024, by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un, center, with his daughter visits a newly-built poultry factory in Hwangju County of North Hwanghae Province on Jan. 7, 2024. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)
من جولة كيم وابنته على مزرعة الدواجن في يوم عيد ميلاده
كوريا الشمالية

غموض حول عيد زعيم كوريا الشمالية.. وتكهنات بأنه بلغ الـ40

يعتقد أن يوم ميلاد كيم يحل في الثامن من يناير، إلا أن الحكومة المتكتمة على الأمر لم تؤكد التاريخ قط

سيول – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

من المعتقد أن يكون الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، قد بلغ سن الأربعين، اليوم الاثنين، لكن وسائل الإعلام الرسمية التزمت الصمت المعهود لسنوات بشأن يوم ميلاده.

ويعتقد أن يوم ميلاد كيم يحل في الثامن من يناير، إلا أن الحكومة المتكتمة على الأمر لم تؤكد التاريخ قط. وتقول سجلات للحكومة الأميركية إن كيم ولد في عام 1984، مما يعني أنه بلغ 40 عاماً هذا العام.

ويعد يوما ميلاد الزعيمين السابقين، والد كيم وجده، من الأعياد الوطنية في كوريا الشمالية.

ومع ذلك يمر اليوم المفترض أنه تاريخ ميلاد كيم يونغ أون دائماً بهدوء من دون الإشارة إليه في وسائل الإعلام أو مناسبات الدولة.

من جولة كيم وابنته على مزرعة الدواجن في يوم عيد ميلاده
من 6
  • من جولة كيم وابنته على مزرعة الدواجن في يوم عيد ميلاده
  • من جولة كيم وابنته على مزرعة الدواجن في يوم عيد ميلاده
  • من جولة كيم وابنته على مزرعة الدواجن في يوم عيد ميلاده
  • من جولة كيم وابنته على مزرعة الدواجن في يوم عيد ميلاده
  • من جولة كيم وابنته على مزرعة الدواجن في يوم عيد ميلاده
  • من جولة كيم وابنته على مزرعة الدواجن في يوم عيد ميلاده
(6 صور)
من جولة كيم وابنته على مزرعة الدواجن في يوم عيد ميلاده
من جولة كيم وابنته على مزرعة الدواجن في يوم عيد ميلاده
من جولة كيم وابنته على مزرعة الدواجن في يوم عيد ميلاده
من جولة كيم وابنته على مزرعة الدواجن في يوم عيد ميلاده
من جولة كيم وابنته على مزرعة الدواجن في يوم عيد ميلاده
من جولة كيم وابنته على مزرعة الدواجن في يوم عيد ميلاده
من جولة كيم وابنته على مزرعة الدواجن في يوم عيد ميلاده
من جولة كيم وابنته على مزرعة الدواجن في يوم عيد ميلاده
من جولة كيم وابنته على مزرعة الدواجن في يوم عيد ميلاده
من جولة كيم وابنته على مزرعة الدواجن في يوم عيد ميلاده
من جولة كيم وابنته على مزرعة الدواجن في يوم عيد ميلاده
من جولة كيم وابنته على مزرعة الدواجن في يوم عيد ميلاده
مناورات كورية شمالية بالذخيرة الحية قرب الحدود بين الكوريتين العرب والعالم صراع الكوريتين مناورات كورية شمالية بالذخيرة الحية قرب الحدود بين الكوريتين

وكان أحدث الدلالات في كوريا الشمالية حول تاريخ الميلاد في يناير 2020 عندما قالت السلطات إن كيم تلقى تهنئة بمناسبة عيد ميلاده من الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب، إلا أنها لم تحدد اليوم.

وعرضت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين، لقطات أظهرت كيم وهو يزور مزرعة للدواجن مع ابنته ومسؤولين كبار.

وقالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية هذا الشهر إنها تعتقد أن ابنة كيم، المعروفة باسم جو-آي، خليفة محتملة له.

وتتعرض حكومة كيم لعقوبات شديدة بسبب برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية وكذلك انتهاكات لحقوق الإنسان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط