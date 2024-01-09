براغي تتفكك وقطع تهتز.. فوبيا الـ "بوينغ" تجتاح العالم

بعيد ساعات من إعلان شركة الطيران الأميركية "يونايتد إيرلاينز" اكتشاف عدد من البراغي غير المشدودة جيداً، خلال فحص أولي لمخارج الطوارئ الملغاة في أسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس 9، فجرت شركة الطيران الأميركية "ألاسكا إيرلاينز" مفاجأة جديدة.

حادث جديد أعقب حوادث!

فقد أعلنت "ألاسكا إيرلاينز"، الاثنين، أنّها اكتشفت "قِطعاً غير مثبّتة جيّداً" في بعض طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 9، وذلك بعد 3 أيام من تعرض إحدى طائراتها من نفس الطراز لحادث أثناء تحليقها.

وقالت الشركة في بيان، إن الفحص الأولي أظهر أنه بالإمكان رؤية قطع غير مثبتة جيداً في بعض الطائرات. وأضافت أن هذا الفحص الأولي ستليه عمليات فحص وتدقيق شاملة عملاً بأوامر سلطات الطيران الأميركية.

أتى هذا البيان بعيد ساعات من إعلان شركة الطيران الأميركية أنها اكتشفت خلال فحص أولي لمخارج الطوارئ الملغاة في أسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس 9، عدداً من البراغي غير المشدودة جيداً.

بعد تكشف تفاصيل حادث ألاسكا.. طائرات "بوينغ 737 ماكس 9 تزيد قلق شركات الطيران

فيما اضطرت طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة "آلاسكا إيرلاينز" الجمعة الماضي، للقيام بهبوط اضطراري بعد انفصال سدّادة مخرج الطوارئ في هذه الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا).

وعقب هذا الحادث أمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بمنع 171 طائرة من هذا الطراز من التحليق بانتظار إخضاعها لعمليات فحص.

كما علقت عدة بلدان حول العالم العمل مؤقتاً بهذا الطراز من الطائرات.

عمليات فحص جديدة

يذكر أن "بوينغ 737 ماكس 9" مزودة بالعديد من مخارج الطوارئ، ولذلك تعرض بوينغ على عملائها إمكانية إلغاء بعض هذه المخارج بواسطة سدّادات إذا ما كان عدد المخارج المتبقّية كافياً بالمقارنة مع عدد مقاعد الطائرة.

والاثنين، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنّها وافقت على خريطة طريق لشركات النقل لإكمال عمليات الفحص التي تشمل مقابس الأبواب اليسرى واليمنى والمكوّنات والمثبتات.

إلى ذلك، انتشرت تعليقات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتساءل حول مدى سلامة هذه الطائرات وصلاحيتها، خصوصا بعد قرار السلطات الأميركية الأخير.