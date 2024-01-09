بصور لعروسه البالغة 18.. ساديو ماني يعلن زواجه

قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج، أعلن المهاجم السنغالي الدولي، ساديو ماني، المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، أمس الأحد، زواجه في مسقط رأسه بالسنغال.

وشارك ماني على حسابه في منصة "إكس" صوراً له مع العروس عائشة تامبا، البالغة 18 عاما، مرفقاً إياها بتعليق: "الحمد لله"، ليتصدر الترند على وسائل التواصل الاجتماعي.

يوم 7 يناير

إلى ذلك أقيم حفل الزفاف يوم 7 يناير بمنطقة Keur Massar في العاصمة داكار، بحضور العائلة والأصدقاء وزملاء ماني من لاعبي كرة القدم.

وكان اللاعب مهتماً بالفتاة منذ أن كانت تبلغ 16عاما ، إلا أنه من غير المعروف بالضبط منذ متى كانا يتواعدان، وفق مواقع رياضية.

Sadio Mane got himself a wife. congrats to the Senegalese Lion. we wish you the best in your new journey. YNWA 🔴 #ugkop #lfc #sadiomane #liverpool pic.twitter.com/e1Y6Qt05qd — OLSC UGANDA (@ug_kop) January 9, 2024

فيما تنحدر عائشة من أسرة بسيطة ومتواضعة. وهي ابنة مهندس معماري وتعيش في السنغال.

غير أنه من المثير للاهتمام أنها ليست موجودة على منصات التواصل.

هداف تاريخي

يذكر أن ساديو ماني البالغ 31 عاماً يعتبر الهداف التاريخي لمنتخب السنغال، وأبرز اللاعبين في تاريخ الكرة السنغالية.

كما يستعد لقيادة منتخب بلاده للدفاع عن لقبه في كأس الأمم الإفريقية المقررة في ساحل العاج خلال الفترة من 13 يناير الحالي إلى 11 فبراير المقبل.

كذلك يلعب المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات غينيا والكاميرون وغامبيا.