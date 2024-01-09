ممثل ومطرب كردي إسرائيلي شهير يصارع شظايا اخترقت جسمه بغزة

أحد أشهر الفنانين بإسرائيل، يصارع الموت بعد إصابته أمس الاثنين أثناء قتال نشب في خان يونس، وفقا لما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، قال فيه أيضا إن المطرب وكاتب الأغاني والممثل Idan Amadi المولود قبل 35 عاما في القدس المحتلة، أصيب بجروح خطرة، فتم نقله بهليكوبتر إلى "مركز شيبا الطبي" بوسط إسرائيل، حيث خضع لتخدير وتنفس صناعي وعملية مستعجلة لإخراج شظايا استقرت في أنحاء عدة بجسمه.

عيدان أميدي، الذي حل ثانيا ببطولة إسرائيل في 2005 برياضة التايكوندو، هو كردي يهودي، أب لابن وبنت من زوجته الناشطة الاجتماعية في مساعدة ذوي الإعاقة، وفقا لما قرأت عنه "العربية.نت" بمواقع إخبارية إسرائيلية، نقلت أنه التحق بعد 5 أيام من بدء عملية "طوفان الأقصى" بالجيش، كجندي احتياط بسلاح الهندسة، الناشط في القتال بحثا عن الأنفاق وتدميرها.

والمعروف عن أميدي أيضا، أنه نجم مسلسل Fauda التلفزيوني الإسرائيلي الشهير، وبأنه منتج 5 ألبومات موسيقية حتى الآن، واعتاد إنهاء حفلاته الغناية بأغنية باللغة الكردية.