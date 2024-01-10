علق ساعات وخرج جثة.. فيديو لأردني ابتلعته حفرة عمقها 27 متراً

أربع وعشرون ساعة هي الفترة الزمنية التي قضاها الشاب الأردني حامد أحمد بطاح عالقاً في حفرة عمقها 27 متراً وقطرها 100 سم في محافظة الزرقاء شمال شرقي العاصمة الأردنية عمّان، لتتمكن الفرق المختصة من إخراجه وكان قد فارق الحياة.

فقد أخلت كوادر فريق البحث والإنقاذ الدولي بالتعاون مع مرتبات دفاع مدني بمحافظة الزرقاء جثمان الشاب عقب سقوطه داخل الحفرة بعد جهود مضنية استمرت 24 ساعة عمل متواصلة، حيث تم تشخيص سبب الوفاة الاختناق الناتج عن انهيار الحفرة، بالإضافة لوجود كسور ورضوض في أماكن متفرقة من جسده.

وكشف مصدر أمني لـ"العربية.نت" أن كافة فرق الدفاع المدني المتخصصة في المحافظة توجهت إلى بلدة أم الصليح في لواء الهاشمية للتعامل مع الحادثة، لكن كان القرار الأمني هو طلب فريق البحث والإنقاذ الدولي للتعامل مع الموقف.

من جانبهم أبلغ سكان المنطقة "العربية.نت" أن سبب وجود الحفرة في فناء منزله غير معروف، ولم يكن أحد يعلم فيما إذا كان الشاب الراحل يخطط لحفر بئر مياه أم كان يوجد لديه أخرى غير معلن عنها، كونها سابقة تحصل لأول مرة في بلدة أم الصليح.

في حين فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة للوقوف على ملابسات القضية وأخذ أقوال معارفه.

استخدام معدات ثقيلة

إلى ذلك أوضح مدير دفاع مدني الزرقاء العقيد محمد خريسات أنه منذ تلقي بلاغ من ذوي الشخص الثلاثيني الذي سقط داخل الحفرة هرعت فرق الإسعاف والإنقاذ إلى الموقع واستخدمت أحدث المعدات التي تتناسب مع هكذا حوادث منها المعدات الصغيرة والثقيلة.

وأضاف أنه وبسبب عمق وضيق الحفرة تم استدعاء فريق البحث والإنقاذ الدولي للتعامل مع الحادثة، والذي وصل إلى الموقع بشكل فوري.

ووصل شخص إلى داخل الحفرة باستخدام اسطوانات الأوكسجين الخاصة إلا أن الشخص كان قد فارق الحياة.

انتشال الجثة

إثر ذلك تم الاستعانة بآليات حفر ثقيلة والنزول بمحاذاة الجثة من مكان قريب بعد أن تم تأمينها خوفاً من سقوط الأنقاض والأتربة على الشخص المتوفى.

وبعد مرور 24 ساعة تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء الجثة إلى الطب الشرعي ليصار إلى استكمال الإجراءات.





وجرى دفن جثمان الشاب في مقبرة بلدة غريسا في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء، وسط حزن رفاقه وذويه.