تخيل.. ملياردير خسر 11 مليار دولار في يوم واحد!

تخيل أن يخسر شخص معظم ثروته في يوم واحد والتي أمضى سنوات لتحقيقها. هذا كان حال الملياردير الإندونيسي براجوجو بانجيستو قطب البتروكيماويات والطاقة، حين انخفضت ثروته بأكثر من الخمس أو 11.4 مليار دولار في يوم واحد.

أتى ذلك بعدما تراجعت أسهم شركته Barito Renewables Energy وChandra Asri Pacific (المعروفة سابقاً باسم Chandra Asri Petrochemical) أمس الثلاثاء، بنسبة 20% لكل منهما إلى 5400 روبية (0.35 دولار) و4220 على التوالي.

لا يزال أغنى رجل في إندونيسيا

فقد بلغ صافي ثروته الآن بعد الخسارة 42.1 مليار دولار، بانخفاض من 53.5 مليار دولار في اليوم السابق، وعلى الرغم من الانخفاض الهائل، فلا يزال بانجيستو أغنى فرد في البلاد، بحسب مجلة "فوربس".

وقال المحللون إن الانخفاض في أسعار أسهم الشركتين اللتين تحملان رمزي BREN وTPIA، يعكس تغيراً في معنويات المستثمرين.

فيما أوضح إزاريدو ابنوتاما، المحلل في شركة هينان بوتيهراي سيكوريتاس أن شركتي BREN وTPIA كانتا في ذروة الشراء وانخفضت الأسهم عندما رأى المستثمرون فرصة لجني الأرباح.

وأضاف أن أسعار الأسهم الحالية لكلا الشركتين مبالغ فيها، على الرغم من التوقعات الواعدة المستندة إلى خطط التوسع الحالية.

وتوقع أن تنتعش الأسهم بنهاية الربع الأول من عام 2024 إلى 5300 روبية و6800 روبية على التوالي، وحتى عند السعر الأقل، حيث يتم تداول شركة Barito Renewables بعلاوة قدرها 592% عن سعر إدراجها في أكتوبر وبسعر مرتفع لمضاعفات الأرباح تقترب من 447 مرة.

ابن تاجر مطاط

يذكر أن الملياردير بانجيستو، وهو ابن تاجر مطاط، بدأ عمله في مجال الأخشاب في أواخر السبعينيات.

وتم طرح شركته Barito Pacific Timber للاكتتاب العام في عام 1993 وغيرت اسمها إلى Barito Pacific لتعكس الأعمال المتنوعة للشركة مع توسعها.