عمى الألوان.. "بطاقة حمراء" تثير الجدل في مبارة بإنجلترا

أثار حكم مباراة فريقي برينتفورد وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، جدلا كبيرا بإشهاره بطاقة حمراء "دائرية" وليست مستطيلة كالمعتاد.

ورفع الحكم البطاقة الحمراء الدائرية في وجه اللاعب توني هارينغتون، في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

"عمى الألوان"

فيما اعتبر موقع "سبورت بايبل"، أن اعتماد البطاقات الحمراء المستديرة في مباريات الاتحاد الإنجليزي، جاء من أجل اللاعبين الذين يعانون من مشاكل في التمييز بين الألوان، موضحا أن شكلها يساعد اللاعبين الذين يعانون من مشاكل عمى الألوان في أن يفهموا بوضوح أن البطاقة المستطيلة صفراء والدائرية حمراء.

بينما فسر موقع "غيفمي سبورت"، سبب اعتماد الشكل الدائري بأنه يساعد أيضا المشاهدين في المنزل الذين يعانون أيضا من عمى الألوان.

In last night's 🌙 3rd Round FA Cup game between @BrentfordFC & @Wolves ⚽️, Jaoa Gomes of Wolves was shown a 🔴 circular red card instead of the usual rectangle one... Care to explain why? #BetonBetzilla 🤔😂 #FootballFacts #FAcup pic.twitter.com/TrwX73tGkh — Betzilla Namibia (@betzillanam) January 6, 2024

تساعد الحكام

وأضاف أن البطاقة الحمراء الدائرية قد تساعد الحكام على التمييز بين البطاقات الصفراء والحمراء، عندما يريدون استخراجها من جيوبهم وسط المباريات.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى معاناة لاعبين سابقين مع عمى الألوان، ما سبب لهم ارتباكات في الملعب، بل وصل الأمر لعدم التمييز بين زملائهم والخصوم بسبب ألوان القمصان.