معلمة رياضيات أميركية استدرجت تلميذها إلى "علاقة" بعلم من أبيه

وقع تلميذ أميركي قاصر، بالكاد عمره 16 عاما، في فخ جنسي استدرجته إليه معلمة الرياضيات بمدرسة في دائرة Laquey السكنية بولاية ميسوري، وأقامت معه "علاقة" استمرت أكثر من عام، ولما علموا بمغامرتها في 7 ديسمبر الماضي، اكتشفوا الأكثر غرابة، وهو أن Hailey Clifton-Carmack البالغة 26 عاماً، كانت تدعو طلابا آخرين لحراسة ما كانت تفعل مع التلميذ داخل المدرسة، وبعلم من أبيه.

اكتشفوا أمرها، حين قام زميل للتلميذ في مدرسة Laquey High School الثانوية، بإبلاغ مسؤول فيها عن "العلاقة" غير المشروعة، فاتصل المسؤول بالشرطة وأقبلت دورية، رأى أفرادها صورا في هاتف التلميذ الواشي بالمعلمة، تظهر فيها خدوش على ظهر زميله المراهق، فشرح بأنها من "لقاءات جنسية" له بالمعلمة التي زارها ضباط إنفاذ القانون ببيتها في اليوم التالي، فنفت "العلاقات" بشدة. مع ذلك، صادروا هاتفها المحمول، ولما حصلوا بعد 10 أيام على إذن قضائي لرؤية محتوياته، عثروا فيه على رسائل نصية تثبت العلاقة الحميمة بين المعلمة والتلميذ.

وحين عادوا إلى البيت لاعتقالها، علموا ممن يشاركونها السكن فيه أنها غادرت قبل يوم من عيد الميلاد للعيش مع عائلتها في ولاية تكساس، التي لم تتمكن سلطاتها من القبض عليها إلا يوم الجمعة الماضي، وبعده مثلت أمام قاض، سمعت منه جملة اتهامات، منها تعريض رفاهية طفل للخطر من الدرجة الأولى، والاغتصاب من الدرجة الثانية، والاتصال الجنسي مع تلميذ من الدرجة الثالثة، والاعتداء الجنسي من الدرجة الرابعة، وبعدها اعتقلت الشرطة والد المراهق، بتهمة تعريض سلامة قاصر للخطر.

بيت الأب لممارسة العلاقة

ومن وثائق المحكمة التي مثلت المعلمة أمام قاضيها، علمت وسائل إعلام محلية بأمر "العلاقة" التي علمت بها "العربية.نت" أيضاً من مطالعتها عنها بمواقع إخبارية، بينها Law&Crime الناشر أن الأب Mark Creighton الأربعيني العمر، كان على علم بعلاقة ابنه الجنسية مع معلمة الرياضيات، لكنه بدلاً من الإبلاغ عنها، سمح باستمرارها، بل سمح له القيام بشأنها الحميمي حتى في منزله أحياناً.

كما الوارد بالإعلام المحلي عن المعلمة التي ليس معروفا بعد المدة التي ستقضيها بالسجن في حال إدانتها الأكيدة، أنها كانت معروفة بارتداء سراويل ضيقة وبلوزات مخفوضة القطع إلى أسفل بطنها، واعتادت على التحدث مرارا مع الطلاب عن حياتها الشخصية، ومنها "تفاصيل حميمة حول ممارساتها الجنسية مع زوجها السابق"، وفق الوارد في موقع صحيفة Tri-City Herald بولاية واشنطن.





وتأكد التحقيق من قيام طلاب آخرين بدور "مراقبين" كما الحرس الحامي لما كان يجري في المدرسة من "علاقة" تم زج الأب بسببها في سجن، حددوا كفالة الخروج منه بمبلغ 50 ألف دولار، بانتظار محاكمته عن تهمة عقوبتها 10 سنوات وراء الفضبان، أما المعلمة التي ضجّت قضيتها وأشعلت الجدل الإعلامي "حول المسؤولية والسلوك الأخلاقي داخل المؤسسات التعليمية بأميركا" فكفالتها 250 ألفا.