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شاهد رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا بفيلم عن مفتونين بتلميذة

عتال الذي جعله سنه البالغ 34 عاما، أصغر رئيس للوزراء بالتاريخ الفرنسي، كان طالبا في معهد العلوم السياسية، حين مثل بعمر 18 تقريبا

لندن- العربية.نت
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كان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، التونسي الأصل غبريال عتال، طفلا بعمر يقل عن 9 سنوات حين بدأ يرغب في أن يصبح ممثلا، لتأثره ربما بأبيه المحامي اليهودي والمنتج السينمائي Yves Attal المولود في 1948 بباريس. إلا أن رغبته تغيرت فجأة بعد رحيل الأب في 2015 بعمر 66 عاما، فنشط بالعمل السياسي وأصبح رئيسا للوزراء.

أما عن ظهوراته التمثيلية، فأولها كان وهو طفل في 1998 عمره 9 سنوات، حيث نراه بدءا من الثانية 27 من الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، وبعدها يظهر في مقابلة أجراها معه مذيع سأله عما يرغب في أن يكون مستقبلا، فأخبره عتال الصغير بأنه يرغب في أن يكون نجما سينمائيا.

عتال، الذي جعله سنه البالغ 34 عاما، أصغر رئيس للوزراء بالتاريخ الفرنسي، كان طالبا في معهد العلوم السياسية، حين مثل بعمر 18 تقريبا، في فيلم La Belle Personne الكوميدي، أو "الشخصية الجميلة" بطولة الممثلة بأحد أفلام جيمس بوند، وهي الفرنسية Léa Seydoux الوارد بسيرتها أن شهرتها الفعلية بدأت مع ذلك الفيلم بالذات.

والفيلم هو عن طلاب من الجنسين، أهمهم "جوني" البالغة 16 سنة، والتي تنتقل بعد وفاة والدتها للعيش مع عمتها وأبنائها، فتدخل إلى مدرسة واحد منهم وبصفه، وحين تعرّف إليها أصدقاؤه، ومنهم عتال، اهتموا بها سريعا لجمالها وفتنتها. وفي الفيديو المعروض، نرى الممثل عتال يضع يده بعد الثانية 28 على خده، فقد كان دوره صغيرا وثانويا.

إلا أن جوني اختارت الأكثر تكتما، أي "أوتو" الذي تبدأ معه علاقة رومانسية حميمة. ثم ينجذب إليها مدرس اللغة الإيطالية، ويقع بحبها، فتبادله الانجذاب ولكن من دون أن تستلم له بالكامل كما كان يحلم.

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