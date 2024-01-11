قصة "الرحلة السرية" للأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون

يبدأ الأمير البريطاني ويليام وزوجته كيت ميدلتون أنشطتهما بجولتهما الأولى في العام الجديد الشهر المقبل بـ"رحلة سرية" خارجية.

وفي إطار سعيهما لبدء العام الجديد بـ«تركيز متجدد» على الجيش، تردد أن الرحلة الأولى لأميري ويلز ستكون لتكريم القوات المسلحة البريطانية في بلد أجنبي، وفق صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية.

ورغم وضع خطط الرحلة، فإنها ظلت «سرية»، فلم يتم الكشف عن وجهة ويليام وكيت لأسباب أمنية.

أدوار عسكرية جديدة

ويأتي تركيز ويليام وكيت على القوات المسلحة بعد تعيينهما في أدوار عسكرية جديدة من قبل الملك تشارلز الثالث، إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حسبما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية.

وفي عام 2023، تولى أمير ويلز منصب العقيد العام لفوج "ميرسيان" وسلاح الجو بالجيش والعميد الجوي الملكي الفخري في وادي سلاح الجو الملكي البريطاني.

وفي الوقت نفسه، جرى تعيين الأميرة كيت قائدة عامة لسلاح الأسطول الجوي والعقيدة الأعلى لحرس الملكة الأولى.

وشهد العام الماضي زيارة غير معلنة قام بها وريث العرش إلى بولندا، إذ التقى مع القوات البريطانية والبولندية التي تساعد أوكرانيا في المجهود الحربي ضد روسيا.

وذهب ويليام إلى القواعد العسكرية في رزيسزو جنوب شرقي بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية، إذ تعمل المدفعية الملكية ووحدات بريطانية أخرى مع الحلفاء الغربيين لتدريب الأوكرانيين وتوجيه الأسلحة إلى القوات الأوكرانية.

وفي ذلك الوقت، أشاد ولي العهد البريطاني بالجنود لـ«دفاعهم عن حرياتنا»، قائلا للقوات البريطانية: «الجميع في الوطن يدعمونكم تمامًا».

وخلال زيارته لقاعدة دفاع جوي بالقرب من الحدود الأوكرانية، قال الأمير ويليام: «شكرًا لاستضافتي اليوم. أردت فقط أن آتي إلى هنا شخصيًا لأقول شكرًا لكم على كل ما تفعلونه».

وأضاف: «أنتم تقومون بعمل مهم حقًا هنا والدفاع عن حرياتنا أمر مهم حقًا والجميع في الوطن يدعمونكم تمامًا»، مشددا على أن «كل ما تفعلونه مع البولنديين لتوفير السلامة مهم حقًا.. يسعدني مقابلتكم ونتمنى لكم حظًا سعيدًا».